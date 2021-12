Mercedes neuspěl s protesty a Verstappen může slavit. ‚Celou sezonu byl konzistentní,‘ říká expert

Novým mistrem světa formule jedna se stal pilot Red Bullu Max Verstappen, který ovládl poslední závod sezony v Abú Zabí. V jednom z nejdramatičtějších závodů historie šampionátu dokázal Nizozemec porazit Lewise Hamiltona a získal první titul v kariéře. Nic na tom nezměnily ani protesty konkurenčního Mercedesu, které komisaři soutěže zamítli. Abú Zabí 21:10 12. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen. | Foto: KAMRAN JEBREILI | Zdroj: Reuters

Závod v Abú Zabí se přitom pro Verstappena nevyvíjel nejlépe, Hamilton ho totiž hned po startu předjel. Nizozemský pilot se to svému rivalovi ještě v prvním kole pokusil vrátit a britský jezdec si při obraně pozice zkrátil trať. Ředitelství závodu tento incident neřešilo a Hamilton si od té doby první pozici hlídal.

Verstappen v posledním kole sezony sebral Hamiltonovi titul mistra světa, Mercedes ale protestuje Číst článek

„Verstapen průběžně stahoval Hamiltonův náskok, ale vypadalo to, že mu to nebude stačit. Kdyby pak nepřišel safety car, který vše zvrátil a díky kterému pak měl Verstappen nové pneumatiky oproti Hamiltonovým ojetým, což byla obrovská výhoda a mohl v závěru nasadit k rozhodujícímu útoku,“ vysvětluje závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Výjezd safety caru zpřičinila nehoda Nicholase Latifiho a Max Verstappen tuto šanci využil. Svého rivala předjel v posledním kole. Nizozemský jezdec se tak stal poprvé v kariéře mistrem světa a svůj triumf slavil vehementně už ve svém voze.

Verstappen ovládl šampionát o osm bodů před Hamiltonem. Navzdory několika vzájemným kolizím během sezony měl ale nový mistr světa pro svého rivala jen slova respektu.

Nejvypjatější závěrečné závody formule 1: Vettelovy výhry, filmoví ‚Rivalové‘ a Massovo zklamání Číst článek

„Lewis je fantastický jezdec a těžký soupeř. Celá sezona byla kvůli němu a celému jejich týmu hodně náročná, ale právě takové souboje chtějí fanoušci formule 1 vidět. Je to součást našeho sportu,“ říkal Verstappen.

Zatímco Max Verstappen si užíval první minuty coby světový šampion, poskytl televizi Sky sports rozhovor i Lewis Hamilton. Ten pochopitelně příliš veselou náladu neměl, ale konečný výsledek přijal a nijak si nestěžoval.

„Chci pogratulovat Maxovi a jeho týmu. Myslím, že jsme v téhle sezoně převáděli svělé výkony, byla to jedna z nejnáročnějších sezon a já jsem na všechny extrémně pyšný. Dali jsme do toho úplně všechno, především v posledních několika závodech. Nikdy jsme se nevzdali a to je nejdůležitější,“ uvedl Hamilton.

Poprvé od roku 2016 Lewis Hamiton zažil pocit, jaké to je nevyhrát šampionát. Se sedmi tituly se mu tak zatím nepodařilo definitivně překonat Michaela Schumachera, který se radoval rovněž sedmkrát. Jejich společný rekord se ale možná může začít třást před novým vyzyvatelem.

„Doufám, že tohle budeme dělat příštích deset patnáct let. Není důvod nic měnit. Chci zstat v Red Bullu do konce kariéry. Snad si mě nechají,“ netajil se vysokými ambicemi čerstvý mistr světa Max Verstappen.

Jeho jezdecké kvality oceňuje i Jakub Knoll: „Verstappen byl po celou sezonu konzistentní, dělal minimum chyb. Vyzrál v obrovského závodníka. Nebojí se občas udělat něco na hraně pravidel. V tomhle ohledu mi připomíná Michaela Schumachera, který měl v rozhodujících momentech podobný přístup, což je myslím pro formuli 1 dobře.“

Disciplinární dohra

Závěrečný závod sezony v Abú Zabí měl ale ještě právní dohru, Mercedes sice po závodě podal dva protesty, komisaři však oba zamítli. V prvním případě se „Stříbrným šípům“ nezdála Nizozemcova jízda za safety carem, vedení závodu však argumentovalo, že přestože se Nizozemec dostal před restartem na chvíli před Hamiltona, bylo to jen v momentu, kdy oba zrychlovali a brzdili. V okamžiku obnovení závodu byl již Verstappen za svým sokem.

Druhá stížnost se vztahovala na kontroverzně rozhodnutou proceduru restartu, před nímž bylo také umožněno pětici jezdců - Landu Norrisovi, Fernandu Alonsovi, Estebanu Oconovi, Charlesi Leclercovi a Sebastianu Vettelovi - předjet zpomalovací vůz. Další jezdci jako Daniel Ricciardo, Lance Stroll a Mick Schumacher zůstali za ním. Uvolněná pětice se nestačila dotáhnout na konec startovního roštu a naopak díky této zrychlené volbě se Verstappen přiblížil k Hamiltonovi, jehož v závěru udolal.

Mercedesu se ani nelíbilo, že safety car zajel do boxu hned a nikoliv až o kolo později. Apeloval proto, aby byly výsledky závodu vráceny o jedno kolo. To však komisaři rovněž zamítli. Poražená strana se bude moci proti rozhodnutí odvolat.