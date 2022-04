Formule 1 znovu v Austrálii. Hladoví fanoušci vyhlíží dramatický závod a úspěch domácí hvězdy Ricciarda

Formule 1 se po třech letech vrací do Austrálie. A na okruhu v Albert Parku se fanoušci můžou těšit na atraktivní závod. Trať v Melbourne prošla mnoha změnami, na kterých se podílel mimo jiné i jeden z pilotů - domácí hvězda Daniel Ricciardo. Melbourne 16:21 8. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Ricciardo ve svém monopostu | Foto: Hamad I Mohammed | Zdroj: Reuters

Dobře naladěný Ricciardo na páteční tiskové konferenci prohlásil, že si přivlastní všechny zásluhy, pokud se bude o nedělní Velké ceně Austrálie mluvit v superlativech. A jaká byla tedy role pilota McLarenu u změn na trati?

„Společně s dalšími lidmi jsme diskutovali, jak udělat Albert Park trochu závodnějším okruhem. Z jezdeckého pohledu je fajn, ale předjíždět tu nikdy moc nešlo. Tak jsme prosadili třeba rozšíření některých zatáček. Zároveň jsme chtěli ponechat hlavní charakteristiky trati. Myslím, že se to povedlo, a navíc teď s novými vozy to bude fakt super závod,“ uvedl australský pilot.

Ricciardo narážel na fakt, že letošní monoposty díky aerodynamickým změnám mohou závodit těsně za sebou. Další novinky na trati v Albert Parku popisuje závodník Jakub Knoll.

„Byl položen nový asfalt a byla odstraněna jedna šikana. Takže trať bude rychlejší a měla by nabídnout více možností k předjíždění,“ vysvětlil motoristický expert Radiožurnálu.

Podpořit předjíždění v Austrálii chce Mezinárodní automobilová federace FIA i rekordními čtyřmi DRS zónami. Tedy pasážemi trati, ve kterých piloti mohou systém DRS aktivovat, čímž získají na rovince výhodu až 10 km/h navíc.

V Austrálii se kvůli koronavirové pandemii nezávodilo od roku 2019. V roce 2020 byla Velká cena zrušená doslova několik hodin před startem. I proto jsou tamní fanoušci hladoví.

„Je to vážně skvělé, pár let jsme tu nebyli a je to znát. Hned ve čtvrtek bylo okolo trati ohromné množství lidí, skoro jako by už byla neděle a hlavní závod. Zkrátka skvělé přivítání,“ pochvaloval si Ricciardo.

Jen na páteční tréninky, které ovládli piloti Ferrari Sainz s Leclercem, přišlo rekordních 112 tisíc lidí. O víkendu by to mohlo být ještě o pár tisíc víc. Kvalifikace na Velkou cenu Austrálie se pojede v sobotu od 8.00, hlavní závod pak v neděli o hodinu dřív.