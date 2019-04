Mercedes má čtvrtý double v sezoně, v Baku vyhrál Bottas před Hamiltonem

Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál Valtteri Bottas před obhájcem titulu a pětinásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem. Mercedes díky nim získal double i ve čtvrtém závodě sezony, což se mu povedlo jako teprve druhé stáji v historii šampionátu. Třetí místo v Baku obsadil Sebastian Vettel z Ferrari. Baku 16:05 28. 4. 2019 (Aktualizováno: 16:30 28. 4. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Valtteri Bottas během Velké ceny Ázerbájdžánu. | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Dosud jediným týmem, který dokázal vyhrát první čtyři závody v ročníku, bylo Ferrari v roce 1952. Mercedes výkon italské stáje napodobil poté, co Bottas v úvodním závodě ročníku v Austrálii vyhrál před Hamiltonem a v následujících Velkých cenách v Bahrajnu a Číně si umístění prohodili.

Leclerc v Baku havaroval, kvalifikaci Velké ceny Ázerbájdžánu formule 1 ovládl Bottas z Mercedesu Číst článek

Mercedesu pomohlo další zaváhání Ferrari, které mělo v trénincích výrazně navrch, ale po nehodě Charlese Leclerca v kvalifikaci jako kdyby italské stáji došel dech. Bottas tak do závodu odstartoval z pole position před Hamiltonem a výhodu první řady využili na maximum.

Ferrari sice zkusilo zaskočit soupeře a Leclerca, který do závodu vyrazil až z osmého místa, nechalo na trati i poté, co Bottas s Hamiltonem zajeli do boxů pro nové gumy, ale tah nevyšel. Monacký pilot si nedokázal vypracovat dostatečně velký náskok a dostali se před něj Bottas, Hamilton, Vettel i Max Verstappen z Red Bullu.

Bottas nakonec Hamiltona porazil o 1,5 sekundy a po nepovedené loňské sezoně, kdy ani jednou nezvítězil, si připsal už druhý letošní triumf a pátý celkově. Na prvním místě průběžného pořadí šampionátu má finský pilot náskok jednoho bodu před Hamiltonem, třetí Vettel už zaostává o 35 bodů. Další závod je na programu za dva týdny v Barceloně.

Velká cena Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku:

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:31:52,942 (prům. rychlost 199,852 km/h), 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -1,524, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -11,739, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -17,493, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -1:09,104, 6. Pérez (Mex./Racing Point) -1:16,614, 7. Sainz (Šp./McLaren) -1:23,826, 8. Norris (Brit./McLaren) -1:40,268, 9. Stroll (Kan./Racing Point) -1:43,816, 10. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -1 kolo.

Průběžné pořadí (po 4 z 21 závodů): 1. Bottas 87 b., 2. Hamilton 86, 3. Vettel 52, 4. Verstappen 51, 5. Leclerc 47, 6. Pérez 13.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 173, 2. Ferrari 99, 3. Red Bull 64, 4. McLaren 18, 5. Racing Point 17, 6. Alfa Romeo 13, 7. Renault 12, 8. Haas 8, 9. Toro Rosso 4.