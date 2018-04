'Nevidím na to, co se děje vzadu.' Räikkönen v Bahrajnu při zastávce v boxech zranil mechanika

Hodně neobvyklý závod zažila stáj Ferrari při Velké ceně Formule 1 v Bahrajnu. Sice slavila vítězství Sebastiana Vettela, ale zároveň chybou v boxech připravila o pódium Kimiho Raikkönena. Ten navíc během své zastávky v boxu kuriózním způsobem zranil jednoho z mechaniků. Bahrajn 16:04 9. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mechanik Francesco Cigarini krátce poté, co ho během závodu Formule 1 v Bahrajnu zranil pilot Ferrari Kimi Räikkönen. | Foto: Giuseppe Cacace | Zdroj: AP

Měla to být rutinní zastávka v boxech. Mechanikům se ale nepovedlo uvolnit levou zadní pneumatiku. Raikkönen i tak dostal znamení, že může jet a právě tím levým zadním kolem jednoho člověka srazil.

„Já nevidím na to, co se děje vzadu. Moje práce je vyjet, když se na semaforu objeví zelená. To se stalo, ale byl tam nějaký problém a jeden mechanik se bohužel zranil,“ vyjádřil se k incidentu po závodě sám Räikkönen.

Italský mechanik Francesco Cigarini při nárazu utrpěl zlomeninu holenní i lýtkové kosti. Ještě v neděli podstoupil operaci a v pondělí na svém instagramovém profilu zveřejnil fotku s popiskem, že je v pořádku. Ferrari za tento incident dostalo pokutu 50 000 eur. Víc ho ale bude mrzet, že Raikkönen závod nedokončil, protože mohl být na podiu. I tak ale italská stáj po dvou vítězstvích Sebastiana Vettela prožívá nejlepší vstup do sezony od roku 2004.

V minulosti podobných incidentů bývalo více. Hlavně proto, že až do roku 1994 nebyl v boxové uličce žádný rychlostní limit, takže to riziko bylo mnohem větší. Dnes můžou jezdci v boxové uličce jet maximálně rychlostí 80 kilometrů za hodinu, na některých okruzích je to ještě méně.

„Zastávky probíhají ve velkém spěchu a rychlosti, takže se snadno může stát chyba nebo se může jednat i o technický problém. V roce 1981 dokonce došlo k fatální nehodě kdy jeden z mechaniků zemřel po přejetí monopostem,“ vysvětluje možné důvody, proč dříve k nehodám docházelo, automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Zastávky v boxech se trénují nanečisto a všichni mechanici mají samozřejmě helmy. Nicméně riziko nehody, jakkoliv malé, existuje neustále.