Ferrari chce zpátky na trůn. Potvrdí v Bahrajnu povedené testy a kvalifikaci?

Minimálně v úvodu sezony by se mohlo dařit vozům značky Ferrari. Svědčí o tom první a třetí místo ze sobotní kvalifikace, když se k vítěznému Leclercovi přidal s povedeným výkonem i Carlos Sainz.

Pět příběhů nové sezony formule 1: Ambice Ferrari, nový parťák Hamiltona či nejistá budoucnost Haasu Číst článek

Šestý byl navíc Valtteri Bottas ze stáje Alfa Romeo, která také používá motor Ferrari, a sedmý skončil Kevin Magnussen z týmu Haas, jehož monoposty rovněž pohání pohonná jednotka od italského výrobce.

Magnussen přitom nahradil před startem sezony Rusa Nikitu Mazepina a předtím nebyl 15 měsíců vůbec ve formuli 1. Vrátil se, stihl jedno testování a díky silnému motoru zajel sedmé místo v kvalifikaci, což je možná největší překvapení tohoto závodu.

‚Tlak Mercedesu byl srovnatelný se šikanou.‘ Šéf Red Bullu se zastal odvolaného ředitele závodů formule 1 Číst článek

Naopak úvodní testy a také první kvalifikace moc nevyšly Mercedesu. Byl hodně radikální, využil možné změny, které umožnily změny pravidel, a postavil úplně jiný model, než byl v loňské sezoně, ale zatím se trápí. Má problémy zejména na rovinkách, kdy jeho vůz hodně poskakuje a není tak rychlý.

„V porovnání s minulostí máme v tomto roce víc větších problémů, které musíme řešit. A zdá se, že to všechno, co proti tomu podnikáme, toho moc nemění. Obávám se, že potrvá trochu déle, než to dostaneme pod kontrolu,“ komentoval průměrné výkony Lewis Hamilton, který byl v sobotní kvalifikaci nakonec pátý.

Vozy formule 1 prošly oproti minulému roku řadou revolučních změn, které by měly přispět k větší vyrovnanosti startovního pole. Vedle přepracované aerodynamiky a nových, osmnáctipalcových pneumatik mají monoposty kryty nad předními koly nebo novou podobu zadních křídel. Díky odlišnému podvozku budou vozy produkovat větší přísavný efekt a mělo by docházet k častějšímu předjíždění.

První závod sezony začíná v Bahrajnu v 16.00 SEČ.