Pro první pole position v sezoně si v Bahrajnu dojel Verstappen, šampion Hamilton byl druhý

Nizozemský pilot Red Bullu Max Verstappen vyhrál kvalifikaci na úvodní Velkou cenu Bahrajnu a potvrdil roli hlavního vyzyvatele Lewise Hamiltona v boji o letošní titul. Úřadující šampion skončil druhý se ztrátou téměř čtyř desetin sekundy. Třetí pak dojel jeho týmový kolega Valtteri Bottas. Mercedes bude v úvodním závodě sezony chybět na pole position poprvé od roku 2013. Sáchir (Bahrajn) 18:03 27. března 2021

Max Verstappen. | Foto: Hamad I Mohammed | Zdroj: Reuters

Verstappen úspěšnou kvalifikací jen korunoval na trati v Sáchiru dosavadní výkony, protože předtím vyhrál i všechny tři tréninky. Jako jediný pak stlačil čas pod minutu a 29 sekund.

„Měli jsme za sebou skvělé testy, ale to vám nic negarantuje. Moje první kolo ve třetí části kvalifikace nebylo tak dobré, ale nakonec jsme to zvládli. S autem se mi zatím velmi dobře jezdí a v neděli budeme potřebovat hlavně dobrý a čistý start,“ řekl BBC Verstappen, který získal teprve čtvrtou pole position v kariéře.

Rozčarování pro Hamiltona a spol., testy Mercedesu nevyšly. Překvapil japonský nováček Číst článek

To sedminásobný šampion Hamilton poděkoval zejména svým inženýrům a technikům. Ještě před čtrnácti dny totiž při testech výrazně ztrácel, nyní se konkurenčnímu Red Bullu výrazně přiblížil.

„Maxovi však musím pogratulovat. Udělal skvělou práci a zajel výborné kolo. Dal jsem do toho všechno, ale bohužel to nestačilo. Je to asi nejlepší výsledek, kterého jsme mohli v tuto chvíli dosáhnout. Mačkal jsem z toho auta vše, co šlo,“ uvedl britský závodník, jenž parťáka Bottase o dvě desetiny sekundy.

Do první čtyřky se nakonec vtlačili i zástupci Ferrari zásluhou Charlese Leclerca. Fernando Alonso po návratu do F1 zahájí comeback v barvách stáje Alpine jako devátý na startu.

Zklamaný byl naopak nový pilot Red Bullu Sergio Pérez, který se nedostal ani do závěrečné fáze kvalifikace a odstartuje až jedenáctý. Nedařilo se ani Sebastianu Vettelovi, který v úvodní fázi doplatil při posledním měřeném kole na stojícího Nikitu Mazepina a začne v neděli začne až z 18. místa. Za ním bude stát při debutu v F1 Mick Schumacher.

Kvalifikace na Velkou cenu Bahrajnu, úvodníé závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sáchiru: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:28,997, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,388, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,589, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,681, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,812 6. Ricciardo (Aus./McLaren) -0,930, 7. Norris (Brit./McLaren) -0,977, 8. Sainz (Šp./Ferrari) -1,218, 9. Alonso (Šp./Alpine) -1,252, 10. Stroll (Kan./Aston Martin) -1,604.