Hamilton i s poškozenou pneumatikou vyhrál Velkou cenu Británie, technické problémy měli i další

Velkou cenu Británie formule 1 vyhrál obhájce titulu Lewis Hamilton a upevnil si vedení v průběžném pořadí šampionátu. Pilot Mercedesu a šestinásobný mistr světa si pro sedmou výhru v domácím závodě dojel i s prasklou pneumatikou. Silverstone (Velká Británie) 17:01 2. 8. 2020 (Aktualizováno: 17:41 2. 8. 2020)

Hamilton v Silverstonu odstartoval z pole position a dlouho to vypadalo, že v nezáživném závodě bez problémů zvítězí, jenže v posledním kole mu praskla přední pneumatika. Pětatřicetiletý Brit vedení se štěstím udržel, připsal si 87. vítězství v kariéře a od vyrovnání rekordu slavného Michaela Schumachera ho dělí čtyři triumfy.

Na druhém místě skončil Max Verstappen, který jen chvíli před Hamiltonovým defektem zajel do boxů, aby vzhledem k více než půlminutové ztrátě na první místo zaútočil na bonusový bod za nejrychlejší kolo. Zastávka v depu pilota Red Bullu nakonec připravila o vítězství, protože do cíle dojel jen šest sekund za Hamiltonem.

Třetí příčku obsadil Charles Leclerc z Ferrari, kterému stejně jako Verstappenovi pomohla na stupně vítězů smůla Valtteriho Bottase. Druhý jezdec Mercedesu až do 50. kola držel s bezpečným odstupem druhé místo, ale pak i jeho potkal defekt a nakonec obsadil až 11. pozici. Desátý byl trápící se čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel z Ferrari.

„Až do posledního kola to byla pohodička. Pak mi řekli, že Valtterimu praskla guma, tak jsem si začal dávat na pneumatiky ještě větší pozor a vypadaly v pohodě,“ řekl Hamilton. „Když mi praskla, tak jsem se dost lekl a myslel jsem, že poslední dvě zatáčky už ani neprojedu,“ dodal.

Infarktový závěr

„Ve finále jsem byl ale překvapivě dost v klidu. Hlásili mi, jak se můj náskok zmenšuje, a šlo to dost rychle. Ale auto se chovalo pořád celkem dobře. Začalo trochu zlobit v patnácté zatáčce, tak jsem na to šlápnul a modlil se, abych to dojel,“ prohlásil Hamilton. „Něco takového jsem v posledním kole nezažil a málem jsem dostal infarkt,“přidal.

Verstappen zastávky v boxech, která ho připravila o výhru, nelitoval, protože Hamiltonův defekt nešlo předvídat. „Měl jsem štěstí i smůlu. Na Mercedes jsme neměli, navíc deset kol před koncem už moje pneumatiky nevypadaly dobře. Když Valtterimu praskla guma, stáhli mě do boxů kvůli nejrychlejšímu kolu, ale druhé místo je i tak super výsledek,“ prohlásil.

Smůla Hülkenberga

Smůlu měl i Nico Hülkenberg, který v pátek na poslední chvíli nahradil v sestavě stáje Racing Point koronavirem nakaženého Sergia Péreze. Mechanici u jeho vozu těsně před startem objevili neopravitelnou závadu a německý pilot do závodu ani nevyjel. Hülkenberg však může dostat další šanci za týden znovu v Silverstonu.

Hamilton, který může vyrovnat i Schumacherův rekord v počtu sedmi mistrovských titulů, vyhrál potřetí za sebou a po čtyřech závodech má na prvním místě šampionátu 88 bodů. Druhý je Bottas s 58 body, třetí Verstappen za ním zaostává o pouhých šest bodů.

Další výhru bude moci Hamilton přidat už za týden opět na okruhu v Silverstonu, kde se pojede Velká cena k výročí 70 let formule 1. Závod v původním kalendáři MS nefiguroval a byl do něj zařazen až poté, co start ročníku odložila a výrazně zkomplikovala pandemie koronaviru.

Velká cena Británie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Silverstonu:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:29:51,105, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -5,856, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -18,474, 4. Ricciardo (Austr./Renault) -19,650, 5. Norris (Brit./McLaren) -22,277, 6. Ocon (Fr./Renault) -26,937, 7. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -31,188, 8. Albon (Thaj./Red Bull) -32,670, 9. Stroll (Kan./Racing Point) -37,311, 10. Vettel (Něm./Ferrari) -41,857. Průběžné pořadí MS (po 4 závodech): 1. Hamilton 88 b., 2. Bottas (Fin./Mercedes) 58, 3. Verstappen 52, 4. Norris 36, 5. Leclerc 33, 6. Albon 26.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 146, 2. Red Bull 78, 3. McLaren 51, 4. Ferrari 43, 5. Racing Point 42, 6. Renault 32, 7. Alpha Tauri 13, 8. Alfa Romeo 2, 9. Haas 1.

