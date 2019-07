Hlavním adeptem na vítězství v britské grand prix by měl být domácí závodník a úřadující mistr světa Lewis Hamilton, který v Silverstonu triumfoval už pětkrát. Pokud by zvítězil i teď v neděli, stal by se novým rekordmanem trati.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nebude to lehký víkend, říká před Velkou cenou Británie favorit Hamilton

Pilot Mercedesu nicméně před dvěma týdny v Rakousku skončil až pátý. Možná i proto mluvil na čtvrteční tiskové konferenci trochu opatrněji než obvykle.

„Uvědomujeme si, že Ferrari a Red Bull se hodně zlepšily. Jejich rychlost v Rakousku byla výborná. Na druhou stranu, kdybychom my neměli problémy, byli bychom jim mnohem blíž. Ferrari navíc loni bylo v Silverstonu extra rychlé a Red Bull má teď nové motory, takže očekávám vyrovnanou bitvu. Nebude to lehký víkend,“ prohlásil pilot Mercedesu před závodem, který je domácí nejen pro něj, ale svým způsobem i pro německou automobilku.

„Ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat, tak Velká cena Británie je domácím závodem pro většinu týmů formule 1. I týmy jako Mercedes nebo Renault mají své sídlo právě v Angli. Sedm z deseti týmů sídlí relativně nedaleko,“ vysvětluje závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Vettelovi se ve Ferrari příliš nedaří. ‚Začíná připomínat angažmá Alonsa,‘ říká expert Číst článek

Na okruhu v Silverstonu se s drobnými přestávkami závodí od začátku šampionátu formule 1 v roce 1950 a na tradiční trati se pojede ještě minimálně dalších pět let.

„Organizátoři oznámili prodloužení smlouvy s promotérem. Nad ní visel otazník, protože se zdálo, že se Velká cena Británie přesune do Londýna, ale nakonec se tak nestane. A myslím si, že to je dobře, protože v Silverstonu chodí vždy hodně diváků a v posledních letech to bylo za celý víkend i víc než 300 tisíc,“ říká Jakub Knoll.

Velká cena Británie se pojede v neděli v 15.10.