Ferrari si chce ve Francii spravit chuť po sporné penalizaci, Hamilton bude útočit na šestý triumf

Loni se díky vítězství ve Francii vrátil Hamilton do čela průběžného bodování šampionátu. Letos má britský pilot v čele klasifikace zatím komfortní náskok. Před týmovým kolegou Valtteri Bottasem vede o 29 bodů. Finský jezdec neprožil před dvěma týdny v Kanadě dobrý závod a pokud chce nadále bojovat s Hamiltonem o titul, bude muset ve Francii zabrat.

„Určitě se bude chtít vrátit zpět do hry, aby mohl být vyzývatelem Lewise Hamiltona, nicméně to bude nesmírně těžké, protože z dlouhodobého hlediska je porazit Hamiltona skoro nemožné a pokud se vám to má podařit, musíte být neuvěřitelně konzistentní celou sezonu,“ myslí si závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Dominantní dvojici z Mercedesu budou chtít potrápit piloti Ferrari. Sebastianu Vettelovi se to v Kanadě dařilo, ale kvůli sporné penalizaci, kterou v pátek potvrdila Mezinárodní automobilová federace, o vítězství přišel. Německý pilot na to ale teď nesmí myslet

„Myslím, že by bylo chybou Ferrari i Vettela, kdyby se stále upínali k tomu, co se stalo v Kanadě. Z jejich pohledu byli okradeni o vítězství, ale to se už stalo a nezmění to. Musí se soustředit na další výkon ve Francii a hlavně nedělat žádné chyby, protože i té situaci z Kanady předcházela Vettelova chyba,“ říká Jakub Knoll.

Expert si ale nemyslí, že bude Ferrari ve Francii tak rychlé jako před dvěma týdny v Kanadě. Výkon italské stáje se hodně odvíjí podle toho, kde se zrovna závodí.

„Jejich vůz je citlivější než ten od Mercedesu, který mi přijde komplexnější a který dokáže být rychlý prakticky všude. V Kanadě to Ferrari hodně vyhovovalo, ale nemyslím si, že by se to mělo opakovat i ve Francii. I když je pravda, že i zde jsou dlouhé rovinky, takže úplně bez šance Ferrari není,“ říká Knoll.

Pokud by se italská stáj chtěla vrátit do boje o pohár konstruktérů, potřebuje ve Francii zvítězit. Mercedes zas bude chtít prodloužit svou vítěznou sérii, která by se o tomto víkendu mohla natáhnout na 10 závodů v řadě. Velká cena Francie se pojede v neděli od 15.10.