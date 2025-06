Velkou cenu Kanady formule 1 ovládl Russell. Norris po souboji s Piastrim v samotném závěru havaroval

Velkou cenu Kanady vozů formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu a triumfoval poprvé v sezoně. Sedmadvacetiletý Brit zvítězil na trati v Montrealu o 228 tisícin sekundy před úřadujícím mistrem světa Nizozemcem Maxem Verstappenem z Red Bullu. Třetí byl Russellův týmový kolega Ital Andrea Antonelli, který v osmnácti letech vybojoval první stupně vítězů v kariéře. Montréal 7:46 16. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít George Russell s trofejí pro vítěze Velké ceny Kanady | Foto: David Kirouac | Zdroj: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Závod se dojel v režimu safety caru po nehodě Brita Landa Norrise. Druhý muž průběžného pořadí mistrovství světa narazil po souboji o čtvrté místo s kolegou z McLarenu Australanem Oscarem Piastrim do zdi a odstoupil. Zaznamenal tak další ztrátu v boji o vedení v šampionátu, naopak Piastri před ním navýšil náskok na 22 bodů.

Russell navázal na vítězství ze sobotní kvalifikace a vybojoval čtvrté prvenství v kariéře. Verstappen marně usiloval o čtvrtý triumf v Kanadě po sobě. Přesto snížil ztrátu na Piastriho v šampionátu na 43 bodů.

George Russell gets the launch he was hoping for



The lights go out in Canada! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/XlER3vHZOq — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

„Je úžasné být opět na nejvyšším stupni. Minulý rok jsem cítil, že jsme tu o vítězství trochu přišli a dnes jsme vyhráli. Pravděpodobně i díky včerejšímu triumfu v kvalifikaci,“ řekl před televizními kamerami Russell. „Oproti loňsku bylo o trochu chladněji a to našemu autu svědčí. Uvidíme, co přijde v dalších závodech, ale dnes si to užíváme,“ doplnil.

Spokojený byl také Verstappen. „Byl to dobrý závod. I když jsem se v prvních dvou částech trochu trápil s pneumatikami, v závěru už to bylo s menším množstvím paliva lepší. Myslím, že jsme dnes vytěžili maximum,“ řekl.

Závod nabídl většinu času taktickou bitvu. Vítěz kvalifikace Russell udržel po startu vedení před Verstappenem. Na třetí místo se posunul Antonelli, který překonal v prvních zatáčkách Piastriho.

Into the wall and out of the race!



Lando Norris apologised for this collision with his teammate Oscar Piastri #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/4FiNVm1hiI — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Většina pilotů zvolila strategii dvou zastávek v boxech. Po druhé výměně pneumatik ve 39. kole se Antonelli vrátil těsně za Verstappenem, ten však svou pozici ubránil.

Dramatické chvíle přišly až v závěru. V 55. kole dělilo prvních pět jezdců sedm sekund. Čtvrtý Piastri se nejprve přiblížil k Antonellimu, mladý Ital ale pódiové umístění udržel. „Bylo to hodně stresující, ale mám velkou radost. Měl jsem dobrý start, posunul se na třetí místo a zůstal na předních pozicích až do konce. V závěru jsem trochu ztrácel, ale jsem rád, že z toho bylo pódium,“ uvedl Antonelli.

Na Piastriho se následně dotáhl pátý Norris, který na něj čtyři kola před koncem zaútočil. Po jednom z těsných soubojů však Brit vyjel na trávník, narazil do zdi a poškodil levé zavěšení. Ze závodu odstoupil. „Jsem v pohodě. Omlouvám se. Je to moje chyba. Byla to ode mě hloupost,“ uvedl ve vysílačce Norris.

Two opposing views on this moment between George Russell and Max Verstappen #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/nqcypxzjWH — Formula 1 (@F1) June 15, 2025 /center>

Incidentu litoval i Piastri. „Není to pro nikoho ideální. Ten incident jsem neviděl, takže nevím přesně, co se stalo. Pokud ale Lando převzal plnou zodpovědnost, tak to asi tak bude. Celkově to byl trochu ošemetný závod a ten konec se moc nepovedl,“ řekl Piastri.

Na trať vyjel safety car a závod už nebyl nebyl znovu restartován. Russell vybojoval první triumf od loňského závodu v Las Vegas a upevnil si čtvrtou pozici v průběžném pořadí.

Mistrovství světa pokračuje za dva týdny Velkou cenou Rakouska.