Hamilton zvládl kvalifikaci v Maďarsku a bude z pole position útočit na 100. vítězství v kariéře

Britský pilot Lewis Hamilton vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska formule 1 a získal 101. pole position v kariéře. V nedělním závodě zaútočí na jubilejní 100. vítězství. K triumfu mu pomohl nejen nejrychlejší čas 1:15,419 v úvodu závěrečné části, ale i taktika, kdy před nájezdem do posledního kvalifikačního kola zpomalil své protivníky z Red Bullu, a ti už nezvládli v závěru zrychlit. Budapešť 16:57 31. července 2021

Druhý byl Hamiltonův týmový kolega Valtteri Bottas, třetí Max Verstappen.

Úřadující šampion Hamilton, který se po dojetí dočkal i smíšených reakcí z publika, tak ještě více prohloubil rivalitu s Verstappenem a Red Bullem. Před dvěma týdny při domácí GP Británie s nizozemským pilotem v úvodním kole havaroval a poté, co jeho soupeř musel po nárazu do bariér odstoupit, snížil díky vítězství Nizozemcův náskok v čele MS z 33 bodů na osm.

Na Hungaroringu může Hamilton získat čtvrtý trumf za sebou a rekordní devátý v kariéře. Po boku bude mít na startu týmového kolegu Bottase, který za jeho časem zaostal o 0,315 sekundy.

Třetí Verstappen přišel o sérii čtyř pole position a v závodě bude hájit svůj náskok v čele mistrovství. Čtvrtý byl jeho parťák z Red Bullu Sergio Pérez.

Kvalifikace byla ve druhé části přerušena po havárii Carlose Sainze. Pilot Ferrari po smyku a následné kolizi odstartuje do závodu z boxové uličky. Odtud by měl začít i Mick Schumacher, jenž doplatil na nehodu z třetího tréninku a mechanici nestihli vůz do kvalifikace opravit.

Velká cena Maďarska, která bude posledním závodem před čtyřtýdenní letní pauzou, začne v neděli v 15:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Maďarska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Budapešti:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:15,419, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,315, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,421, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -1,002, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -1,064, 6. Norris (Brit./McLaren) -1,070, 7. Leclerc (Mon./Ferrari) -1,077, 8. Ocon (Fr./Alpine) -1,234, 9. Alonso (Šp./Alpine) -1,296, 10. Vettel (Něm./Aston Martin) -1,331.