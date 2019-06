Mercedes bude útočit už na jedenáctý titul v řadě, ve Velké ceně Rakouska ale má co napravovat

Stáj formule 1 Mercedes zatím v této sezoně vyhrála všechny závody a ve víkendové Velké ceně Rakouska bude útočit už na devátý triumf v řadě, celkem dokonce na jedenáctý, pokud započítáme i závěr minulé sezony. Na okruhu ve Spielbergu má ale co napravovat. V loňském roce totiž ani jeden její pilot nedojel do cíle. Spielberg 14:36 29. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Valtteri Bottas během Velké ceny Ázerbájdžánu. | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Jak Lewis Hamilton, tak Valtteri Bottas měli loni v Rakousku technické problémy a závod nedokončili. To se Mercedesu stalo v posledních pěti letech pouze dvakrát. Letos jsou jejich monoposty stoprocentně spolehlivé. A navíc má německá stáj podle závodníka a experta Radiožurnálu Jakuba Knolla oproti ostatním týmům jednu velkou výhodu.

„Také se zdá, že Mercedes lépe rozumí novým pneumatikám, jejichž konstrukce se před sezonou změnila. Zatímco ostatní týmy si stěžují, že novým pneumatikám nerozumějí a že jsou pro ně nevyzpytatelné, Mercedes s tím problémy nemá a těží z toho,“ vysvětluje Knoll.

I proto bude německá stáj v nedělní Velké ceně Rakouska opět favoritem. Hamiltona a Bottase navíc může lákat, že v případě vítězství by vyrovnali rekord pilotů McLarenu Alaina Prosta a Ayrtona Senny, kteří v roce 1988 vyhráli 11 závodů v řadě.

Slavné dvojici se to ale podařilo v rámci jedné sezony, zatímco pro Mercedes by to letos byl devátý triumf s tím, že dvakrát se radoval už v závěru loňského ročníku. Podle Jakuba Knolla ale tento tým může vyhrávat dál.

„Zdá se, že je to velmi reálné, protože Ferrari nedokáže dlouhodobě využívat všech možností, které se jim naskytnou. Pokaždé se jim něco staně, ať už je to penalizace, chybné rozhodnutí, nebo technický problém. Mercedes ještě nemá vyhráno, co se týká toho rekordu, nicméně je velmi blízko,“ říká.

Ferrari se jako jediné ze zbytku pole dokáže Mercedesu občas přiblížit. A i když by rychlý rakouský okruh měl stáji z Maranella svědčit, tak její pilot Charles Leclerc není před víkendem příliš optimistický.

„Momentálně je to náročné. Mercedes působí velmi rychle, ve Francii byli nedostižní, především v závodním režimu. My se budeme soustředit na náš výkon ale upřímně, bude hodně obtížné dostat se na jejich úroveň,“ říká Leclerc.

Velká cena Rakouska startuje na Red Bull Ringu v neděli v 15.10.