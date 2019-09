Vrátí se Hamilton v Singapuru zpět na vrchol? ‚Městský okruh by měl svědčit Red Bullu,‘ říká expert

Poslední dva závody v Itálii a Belgii sice vyhrálo Ferrari, ale pomalý singapurský okruh plný zatáček by italské stáji sedět neměl. Naopak o stupně vítězů by mohl bojovat Redbull, který se ve Spa a v Monze spíše trápil.

„Bylo to dáno spíš charakteristikou těch okruhů. Naopak Singapur je městský okruh, který by měl Red Bullu svědčit, takže si myslím, že minimálně Max Verstappen zamíchá kartami v popředí,“ myslí si závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

K favoritům bude v Singapuru patřit hlavně Mercedes, konkrétně Lewis Hamilton. Ten má za sebou nejdelší období bez vítězství v sezoně, nicméně o jeho dominanci svědčí fakt, že šlo pouze o dva závody. Noční podnik na okruhu v Marina Bay ale vyhrál v minulosti už čtyřikrát.

„Hamilton navíc přiznal, že třeba v Monze nebyl vůči Charlesi Leclercovi úplně tvrdý a že to hodlá změnit. I to by mu mohlo pomoct, aby se opět radoval z vítězství,“ naráží Jakub Knoll na situaci z italské Monzy, kde britský pilot neúspěšně bojoval s jezdcem Ferrari Charlesem Leclercem. Sám Hamilton se ale v Singapuru za favorita nepovažuje.



„Red Bully jsou tady v posledních letech velmi rychlé, takže očekávám, že tomu tak bude i letos. Nevím, co očekávat od Ferrari, které zas dominovalo v posledních dvou závodech. Nám se tady v minulosti tolik nedařilo, ale z dané situace jsme vždy dokázali vytěžit slušné výsledky,“ prohlásil pětinásobný světový šampion a průběžný lídr klasifikace, který v Singapuru může získat rekordní páté vítězství. Nedělní závod začne ve 14.10.