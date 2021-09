Systém halo mi zachránil krk, oddechl si Hamilton po kolizi. Verstappenova reakce ho překvapila

Britský pilot formule 1 Lewis Hamilton si po kolizi s Maxem Verstappenem ve Velké ceně Itálie stěžoval na bolavý krk a byl rád za zavedení systému halo, který ho ochránil před horším zraněním. Mistr světa odstoupil poté, co se střetl ve 26. kole s nizozemským rivalem, který po vzájemném kontaktu dopadl shora se svým monopostem Red Bull na jeho mercedes. Hamilton se pozastavil i nad tím, že se soupeř po kolizi nepřesvědčil, zda je v pořádku. Monza 15:48 13. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen v kolizi s Lewisem Hamiltonem | Foto: JENNIFER LORENZINI | Zdroj: Reuters

„Abych byl upřímný, pořád mě to trochu bolí. Navíc ve mně ještě pulzuje adrenalin, takže až vyprchá, ještě to přijde k sobě. Cítím se však velmi šťastný. Díky bohu za systém halo. Myslím, že mě zachránil a zachránil mi krk. Byla to velká rána, ale jediné, na co jsem i po nehodě myslel, bylo, zda můžu dál pokračovat v závodě,“ řekl Hamilton pro Motorsport.com. Systém halo zavedla F1 v roce 2018, rám slouží k ochraně jezdcovy hlavy.

Zatímco šéf týmu Red Bull Christian Horner označil kolizi za závodní incident, jeho protivník z Mercedesu Toto Wolff přirovnal Verstappenovo počínání k taktickému faulu ve fotbale. Nizozemský jezdec pak byl komisaři potrestán ztrátou tří míst na startu příštího závodu v Rusku.

Nehodou se chce znovu zabývat i mezinárodní federace FIA, podle závodního ředitele Michaela Masiho byla totiž neobvyklá a došlo k ní v relativně nízké rychlosti.

„Naše bezpečnostní oddělení se na to detailně podívá, vyšetří to a uvidíme, jak bychom se mohli poučit a co můžeme zlepšit do budoucna,“ uvedl Masi. Experti nyní shromažďují všechna dostupná data a záběry.

„Nečekal jsem, že Max ztratí po vjezdu na obrubník kontrolu nad vozem a narazí do mě. Když se podívám zpětně na záběry, stalo se to velmi rychle. Byl jsem ale dál v závodním módu, a i když jsem tam seděl s mírnou bolestí, říkal jsem si: Jedeme, pokračujeme. Auto se však nechtělo pohnout,“ vyprávěl Hamilton, který tak dál ztrácí v pořadí šampionátu na vedoucího Verstappena pět bodů.

Šlo navíc již o druhý vzájemný souboj aspirantů na titul, který skončil vzájemnou kolizí. Zatímco ale po nehodě v Británii kritizoval Verstappen svého soka za to, že slavil následné vítězství, aniž by bral ohled na to, že on skončil v nemocnici, netajil nyní překvapení nad reakcí svého rivala zase Hamilton.

„Viděl jsem, jak Max vystoupil a jen tak prošel kolem. Trochu mě to překvapilo, protože si myslím, že když vyletíme z tratě a něco se nám stane, chceme se v první řadě ujistit, zda je ten, do kterého jsme narazili, v pořádku. Důležité ale je, že jsem se dostal ven a můžeme bojovat dál,“ dodal Hamilton. Příští Velká cena Ruska se uskuteční 26. září.