Strkanice v depu F1. Verstappena za napadení Ocona čekají veřejně prospěšné práce

Nizozemský pilot Max Verstappen musí kvůli napadení Sebastiana Ocona, který ho v nedělní Velké ceně Brazílie formule 1 připravil o vítězství, odpracovat dva dny veřejně prospěšných prací. Mezinárodní automobilová federace FIA jezdce Red Bullu potrestala za to, že so pilota Force India po závodě v boxech několikrát strčil. Sao Paulo 14:00 12. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen | Foto: Paulo Whitaker | Zdroj: Reuters

Verstappena naštval incident ze 46. kola, kdy se s ním Ocon, přestože jel o kolo zpět, pustil do souboje a vrazil do něj. Pilot Red Bullu, který podle všeho směřoval za jasným vítězstvím, dostal hodiny, propadl se z prvního na druhé místo, na kterém nakonec dojel do cíle se ztrátou 1,5 sekundy na vítězného Lewise Hamiltona z Mercedesu.

Již jistý mistr světa Lewis Hamilton vyhrál v Brazílii a pomohl Mercedesu ovládnout Pohár konstruktérů Číst článek

Ocon byl vedením závodu potrestán zastavením v boxech a nakonec obsadil čtrnácté místo. Verstappen si musí veřejně prospěšné práce, které mu určí FIA, odsloužit v následujících šesti měsících.

„Jakmile jsem předjel Lewise, šetřil jsem gumy, abych na nich dojel závod. Ocon tam přijel z boxů, a i když mě mohl předjet, tak zbytečně riskoval. Udělal chybu a dostal za to trest,“ komentoval Verstappen desetisekundovou penalizaci pro francouzského pilota. „Můj trest bylo to, že jsem nevyhrál. Ale třeba se tomu za patnáct let zasmějeme,“ dodal ironicky.

Ocona se sice zastal i mistr světa Hamilton, to však Verstappen odbyl mávnutím ruky. „To se snadno říká, když on o vítězství nepřišel,“ prohlásil nizozemský jezdec. „Jasně, můžete říct: ‚Maxi, měl jsi mu nechat prostor‘. Ale nezávodili jsme spolu, takže něco takového nečekáte,“ citoval Verstappena server BBC.

Lap 44/71: Verstappen leads the #BrazilGP and then... pic.twitter.com/Bc0DRmYABH — Formula 1 (@F1) 12 November 2018

Jednadvacetiletý Verstappen už na trati ukázal soupeři zdvižený prostředníček a po závodě si ho našel v depu. „Maxovo chování po závodě mě překvapilo a musela dokonce zasáhnout FIA (Mezinárodní automobilová federace). Strčil do mě a chtěl mě praštit. To rozhodně není profesionální chování,“ popsal incident Ocon.

„Všichni jsme do sportu zažraní a bylo by zvláštní, kdybych mu šel potřást rukou,“ reagoval Verstappen. „Je mi jedno, co si o mně teď lidé myslí. Jsem vítěz. A když vás takhle připraví o výhru a ještě mají stupidní řeči, tak se mi to prostě nelíbí,“ prohlásil.

Ocon se totiž hájil tím, že byl rychlejší než pilot Red Bullu, takže ho podle pravidel mohl předjet, i když byl o kolo zpět a s vedoucím Verstappenem nezávodil. „Esteban se nás zeptal, jestli to může udělat, a my mu řekli ano. Měl nové gumy a na nich by byl ještě dalších pět šest kol rychlejší,“ uvedl šéf Force Indna Otmar Szafnauer.