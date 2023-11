Verstappen v Abú Zabí ovládl kvalifikaci. Staněk ve formuli 2 dojel na dvamáctém místě ve sprintu

Kvalifikaci na závěrečnou Velkou cenu Abú Zabí vozů formule 1 vyhrál Max Verstappen z Red Bullu. Již jistý trojnásobný mistr světa porazil na okruhu Yas Marina o 139 tisícin sekundy Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí dojel Australan Oscar Piastri z McLarenu. Šestadvacetiletý Verstappen získal dvanáctou pole position v sezoně a 32. celkově. Vyrovnal tím na sedmém místě historického žebříčku Brita Nigela Mansella. Abú Zabí 17:49 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen vyhrál kvalifikaci na závěrečnou Velkou cenu Abú Zabí formue 1 | Foto: Hamad Mohammed | Zdroj: Reuters

„Zatím jsme se tu trochu trápili, ale do kvalifikace se nám podařilo vůz zlepšit. Od prvního kola to vypadalo, že jsme poskládali vše dohromady a mohli víc zatlačit. Mám radost, že jsem na pole position," řekl před televizními kamerami Verstappen.

Nizozemský pilot zabojuje v nedělním závodě o 54. vítězství v kariéře, díky němuž by se osamostatnil před Sebastianem Vettelem v pozici třetího nejúspěšnějšího jezdce F1. Více triumfů mají jen sedminásobní mistři světa Michael Schumacher (91) a Lewis Hamilton (103). Verstappen může vyhrát podevatenácté v sezoně a vylepšit vlastní rekord.

„Uvidíme, jak to dopadne v závodě. Zatím vůbec netuším, ale obvykle se nám daří slušně. Byla to dosud mimořádná sezona. Užíváme si ji a jsme hrdí na to, co se nám tenhle rok podařilo,“ doplnil Verstappen.

Nejrychlejší čas 1:23,445 zajel v úvodu třetí části kvalifikace. Monačan Leclerc, který vyhrál tři z předchozích čtyř kvalifikací, se na něj při posledním pokusu dotáhl, ale nepřekonal jej.

„Vzhledem k tomu, jak jsme se tu zatím jezdili, jsem tenhle výsledek nečekal. Za druhé místo jsem opravdu rád. Ve druhé části kvalifikace jsem měl obavy, abych z ní postoupil. Tohle je tedy úžasné,“ uvedl Leclerc.

Propad Péreze

Zklamaný byl Verstappenův týmový kolega Mexičan Sergio Pérez, který přišel kvůli porušení traťových limitů o nejrychlejší kolo a spadl z páté se na devátou příčku.

Do první desítky se podruhé za sebou nedostal Hamilton. Britský jezdec Mercedesu byl jedenáctý. Ještě dříve skončila kvalifikace pro Carlose Sainze z Ferrari. Devětadvacetiletý Španěl vypadl už v první části a odstartuje šestnáctý.

Ferrari a Mercedes mezi sebou bojují v Abú Zabí o konečné druhé místo v Poháru konstruktérů. „Stříbrné šípy“ zatím drží náskok čtyř bodů. „Doufám, že to v neděli zvládneme. Hlavní je porazit Mercedes v Poháru konstruktérů. To je to, na čem tenhle víkend záleží,“ dodal Lerclerc.

Staněk dvanáctý ve sprintu

Český závodník Roman Staněk obsadil v závěrečném sprintu sezony formule 2 v Abú Zabí dvanácté místo. Devatenáctiletý jezdec týmu Trident si oproti startu polepšil o tři příčky, na bodovanou osmičku mu chybělo více než šest sekund. Na okruhu Yas Marina zvítězil Dán Frederik Vesti z týmu Prema, který se před nedělním hlavním závodem udržel v boji o mistrovský titul.

Staněk obsadil v poslední kvalifikaci sezony formule 2 15. místo. V Abú Zabí se rozhodne i o titulu Číst článek

Vítězný Vesti navázal na předchozí triumf ze sprintu v Monze a díky nejrychlejšímu kolu získal maximální počet 11 bodů. Před závěrečným závodem se přiblížil z druhého místa k lídrovi šampionátu Francouzi Théu Pourchaireovi na rozdíl 16 bodů. Pourchaire v sobotu dojel po startu ze čtrnácté příčky sedmý. Nedělní hlavní závod tedy rozhodne o tom, kdo se stane letošním šampionem Formule 2.

Staněk se hned po startu z patnáctého místa posunul o čtyři pozice dopředu. Poté musel na trať Safety car kvůli kolizi Francouze Martinse a Američana Correy. Po restartu rodáka z Valašského Meziříčí překonal Brit Oliver Bearman a poté už se Staněk polem neposunul a na 12. pozici závod dokončil.

Český závodník formule 2 Roman Staněk obsadil ve sprintu 12. místo | Zdroj: Dutch Photo Agency

„Není tady moc míst, kde se dá předjíždět. Je opravdu škoda, že se mi nepovedlo v pátek poslední kolo v kvalifikaci, kde jsem ve třetím sektoru trochu uklouznul a gumy mi pak v technické pasáži nedržely, tak jak měly. Každopádně nic nevzdávám. V neděli se budu snažit získat co nejvíce pozic zpět,“ uvedl Staněk.

Český závodník byl v dosavadním průběhu šampionátu na bodech celkem šestkrát a v celkovém pořadí mu patří 18. místo. Poslední šanci na vylepšení tohoto umístění bude mít v neděli, kdy se od 10:15 pojede na okruhu Yas Marina hlavní závod.