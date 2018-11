Další asijská zastávka formule 1. Vedení závodu potvrdilo pořádání Velké ceny Vietnamu

Vedení formule 1 potvrdilo, že se v sezoně 2020 představí seriál ve Vietnamu. Závod by se měl jet v dubnu a jezdci by při něm projížděli Hanojí. Pro piloty půjde už o čtvrtý podnik odehrávající se v Asii. Do kalendáře F1 nyní patří ještě ty v Číně, Singapuru a Japonsku. Hanoj, Praha 10:20 7. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Závody formule 1 (ilustrační fotografie) | Zdroj: Reuters

Přidání další velké ceny v Asii souvisí se snahou vedení závodu získávat nové publikum všude po světě. Mimo to by se také od příští sezony měla jezdit Velká cena Spojených států v Miami, kde by okruh vedl přímo městem.

Stejným způsobem budou jezdci závodit i za dva roky v Hanoji. Trať by se měla nacházet v západní části metropole, přičemž většinu okruhu tvoří už existující silnice.

„Jsme hrdí na to, že budeme hostit podnik formule 1 a představíme celému světe Hanoj jako kombinace starověké a nové krásy,“ řekl pro oficiální stránky F1 starosta Nguyen Duc Chung.

Velká cena Vietnamu je prvním závodem, který se do seriálu podařilo zařadit novému držiteli obchodních práv na formuli 1 společnosti Liberty media, který převzal kontrolu nad seriálem v loňském roce.

„Od té doby, co jsme se do tohoto sportu zapojili, jsme mluvili o rozšíření formule 1 do dalších měst, aby se zvýšila její atraktivnost. Vietnamská velká cena je realizací této naší snahy,“ uvedl pro stránky F1 výkonný ředitel Chase Carey.

F1 is excited to announce we will be racing in Vietnam in 2020!#VietnamGP pic.twitter.com/xeQmJSmEof — Formula 1 (@F1) 7 November 2018