Proč ženy nejezdí ve formuli 1? ‚Chceme zbořit mýty,‘ říká stáj Alpine o chystaném programu pro závodnice

Formule 1 je nejpopulárnějším motosportem na světě, v posledních dekádách se ale na startovním roštu nějaké z Grand Prix neobjevila žádná žena. Pravidla zároveň ženám účast na závodech nijak nezakazují. S touto nerovnováhou chce něco v budoucnu udělat stáj Alpine, která představila osmiletý program, který má v příštích osmi letech najít talentované závodnice.

Program francouzské stáje Alpine F1, kterou si fanoušci mohou z nedávných let pamatovat pod jménem Renault, má dát mladým závodním talentům obou pohlaví stejnou příležitost probojovat se až do formule 1. Plán ve čtvrtek představil generální ředitel týmu Laurent Rossi.

„Je to dlouhá cesta, bude trvat osm let. Idea je jasná: začneme úplně od začátku a ujistíme se, aby ženy měly vybudovanou stejnou cestu, jako mají vybudovanou muži. Věřím, že tím jejich šance na prosazení se znásobíme,“ sdělil Rossi.

První talentované dívky, které začnou závodit v kategorii motokár, by měl tým identifikovat již v příštích týdnech. Alpine bude zároveň zkoumat všechny fyzické, kognitivní a psychické požadavky, které musí průměrný jezdec formule 1 splňovat. Výsledky zkoumání pak promítne do tréninku.

„Jsou tu určité mýty, které chceme zbourat. Mýty, že by ženy neměly závodit, že na to nemají fyzicky a mentálně, že nemají žádné vzory... Já nevidím žádný důvod, proč by formule 1 neměly ženy dosáhnout,“ říká odhodlaně Laurent Rossi.

Téměř 50 let bez závodnice

V historii opravdu není moc případů, kdy bychom v kokpitu jednoho ze slavných monopostů našli někoho jiného než muže. Jedinými dvěma závodnicemi, které se zúčastnily Grand Prix F1, jsou Italky Maria Teresa de Filippisová a Lella Lombardiová.

De Filippisová odjela v 50. letech pět závodů, Lombadiová v 70. letech dvanáct a dodnes je jedinou ženou, která ve formuli 1 dosáhla na body. Poslední závod odjela v roce 1976.

Tím se ale ženská účast v tomto motosportu na dlouhou dobu odmlčela. Za posledních 30 let se závodního víkendu zúčastnila pouze Susie Wolffová, současná manželka manažera týmu Mercedesu Toto Wolffa. Závod ani kvalifikaci ale nejela, ve voze Williamsu odjela v letech 2014 a 2015 pouze tři tréninky jako testovací jezdkyně.

Integrace nebo segregace

Rossi nyní doufá, že se Alpinu pokusí vyřešit otázku, proč se v týmech neobjevuje více závodnic. Věří, že fyzickou zdatností to není.

„Když se podíváme na jezdce formule 1, každý je jinak stavěný, každý trénuje jinak. Není to o vrozené síle, tak jak to bývá u jiných sportů. S trochu nadsázky, podívejme se na Fernanda Alonsa. Je mu 40 let, stále závodí a nemyslím si, že by to bylo proto, že je skvělý atlet. Jsem si jistý, že vysportovaná třicetiletá žena by Fernanda porazila ve většině fyzických aktivit,“ dal za příklad dvojnásobného mistra světa, který za Alpine jezdí od roku 2021.

„Na světě máme pilotky stíhacích letounů nebo kosmonautky. Jsou neuvěřitelně schopné a vystavují se fyzicky náročným situacím. Zvládly by řídit formuli, jsem si tím jistý," myslí si Rossi. Podle něj tak zůstává překážkou nastavený systém, kvůli kterému se ženy do závodní kariéry nijak zvlášť nehrnou.

Odpovědí na nedostatek diverzity na závodních okruzích měl být nedávný vznik W Series, čistě ženského automobilového mistrovství. Jamie Chadwicková se ale přes výhru v obou ročních nepřiblížila ani možnosti být testovací pilotkou Williamsu, jako byla zmíněná Wolffová.

Rossi věří, že formule 1 potřebuje opačný přístup - integraci. „W Series je formou segregace. Je třeba si uvědomit, že v některých sportech není třeba mít paralelní šampionáty. Je třeba se trochu více otevřít. A vím, že kromě nás na tom pracují i ostatní týmy,“ dodal ředitel stáje, která je v letošním Poháru konstruktérů momentálně na pátém místě.