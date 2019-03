‚Schumi junior‘ zazářil v testech formule 2, blíží se jeho zapojení mezi elitu?

I když výsledky testování nemusí vždy nutně vypovídat o skutečné rychlosti vozu, Mick Schumacher jako nováček v sérii F2 ukázal, že se s ním musí počítat. Testy v Jerezu vyhrál.

„Jednalo se sice pouze o první testování, ale v případě formule 2 jsou výsledky testů asi větším obrázkem o kvalitách a možnostech týmů a jednotlivých jezdců, než je to třeba v F1,“ myslí si závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Výkon Micka Schumachera na trati v Jerezu zaujal i odborníky a komentátory formulových závodů.

„Schumacherovo účinkování v testech formule 2 dokládá, že je to skutečně rychlý pilot. To hlavní ale přijde v závodním prostředí. Testy probíhají v klidném režimu, nedochází k soubojům na dráze, jezdci nejsou pod psychickým tlakem,“ vysvětluje komentátor a expert Tomáš Richtr.

S psychickým tlakem se ale mladý jezdec, coby nositel příjmení Schumacher, potýká od dob, co se ukázal poprvé na závodní trati.

A očekávání by se v letošní sezoně mohla ještě zvednout, protože „Schumi junior" by se, jakožto člen mládežnické akademie Ferrari, mohl objevit v kokpitu F1.

Trénink v závodním víkendu?

„Je velmi pravděpodobné, že se Mick Schumacher objeví za volantem formule 1 v rámci testování. Otázkou zůstává, s jakým to bude týmem. Jestli to bude s Ferrari, nebo třeba s Alfou Romeo. Nicméně obě možnosti se mohou kombinovat, takže možností je více,“ očekává Jakub Knoll.

Schumacher by se ale mohl ukázat ve formuli jedna ukázat i během závodního víkendu. „Už řadu let F1 aplikuje pravidlo otevření možností mladým pilotům tak, že týmy mohou pro první páteční trénink vystřídat jednoho ze svých závodníků a dát možnost mladíkům. Myslím, že se to brzo stane,“ říká Tomáš Richtr.

Hlavní prioritou pro Micka Schumachera je ale letos uspět ve formuli 2. První šanci bude mít 30. března v Bahrajnu.

Mick Schumacher testing F2 in Jerez. pic.twitter.com/KMfyUmS2mo — Jens Munser Designs (@JMD_helmets) 27 February 2019