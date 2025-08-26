Peréz a Bottas se vrací na Velké ceny. Zkušení jezdci by se měli stát hvězdami nové stáje formule 1 Cadillac
Za novou stáj formule 1 Cadillac budou v příští sezoně mistrovství světa závodit Mexičan Sergio Pérez a Fin Valtteri Bottas. S odkazem na nejmenovaný zdroj to napsaly servery ESPN a Motorsport.com. Americký tým má složení jezdecké dvojice oficiálně představit v tomto týdnu.
Pro Cadillac by to znamenalo jednoznačně sázku na zkušenost. Pětatřicetiletí Pérez a Bottas mají na kontě každý ve formuli 1 přes 200 startů a oba vědí, jaké to je zvítězit. Stali se rovněž vicemistry světa. O novince informoval jako první server ESPN.
Pérez byl do loňska pilotem Red Bullu. Během 14 sezon závodil také za Sauber, McLaren, Force India a Racing Point. Absolvoval 281 závodů a šest jich vyhrál. Předloni skončil v konečném hodnocení druhý za týmovým kolegou Maxem Verstappenem.
Bottas prožil nejlepší léta v Mercedesu, ve kterém slavil všech deset triumfů v kariéře a byl v letech 2019 a 2020 vicemistrem světa za Lewisem Hamiltonem. Na kontě má za 13 let v královské automobilové třídě 246 závodů, prošel i týmy Williams, Alfa Romeo a naposledy Sauber, kde po minulé sezoně skončil.
Cadillac se v příští sezoně stane jedenáctým účastníkem šampionátu. Za jeho vstupem stojí automobilka General Motors. Do jejího portfolia značka Cadillac patří, bude ale sloužit jen jako nositel jména. Až od roku 2029 bude mít General Motors v F1 i své motory, zatím je týmu bude dodávat automobilka Ferrari.