Lewis Hamilton zvítězil ve Velké ceně Německa, díky výhře je znovu v čele šampionátu

České juniorské volejbalisty čeká finále mistrovství Evropy. ‚Pro zlato uděláme všechno,‘ říká jejich kouč

Vyhráli mistrovství Evropy do 18 let, ve stejné kategorii byli sedmí na světa a za úspěchem jdou i mezi juniory. Čeští volejbalisté nastoupí ve finále evropského šampionátu do 20 let proti Rusku.