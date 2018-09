Dočká se formule 1 návratu jména Schumacher? Michaelův syn Mick válí ve formuli 3

V první polovině sezony to vypadalo, že se syn Michaela Schumachera Mick v juniorské sérii formule 3 nijak výrazně neprosadí. Pak ale přišel premiérový triumf v belgickém Spa a od té doby se mladý Němec veze na vítězné vlně, kterou teď o víkendu korunoval třemi výhrami v řadě. Nürburg/Německo 20:48 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mick Schumacher ve formuli 3. | Foto: Reuters

Devatenáctiletý Mick Schumacher byl na okruhu Nürburgring suverénní - dvakrát startoval z pole position, jednou z druhého místa. V závodech nedal nikomu šanci a jeho výkony připomínaly dominanci, s jakou dříve závodil jeho otec Michael ve formuli 1. Se sebejistotou šampiona pak mluvil Mick i s novináři.

„Po každém vítězství se cítíte lépe a máte za volantem větší sebevědomí. Najednou se vám snáze vytváří náskok na trati a tím dáváte ostatním pilotů najevo, že nemají šanci. Pro ně to je pak o to více stresující, když vidí, že nestíhají. To se myslím stalo i v neděli a mám z toho velkou radost,“ říkal Schumacher.

Mick Schumacher ve formuli 3 v posledních deseti závodech vyhrál pětkrát a rázem je z něj favorit na zisk titulu.

„Dva víkendy před koncem sezony ztrácí pouhé tři body na první místo. Je to velmi otevřené a klidně se může stát mistrem,“ říká závodník a motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Pokud by se Schumacher skutečně stal šampionem formule 3, získal by nárok na takzvanou superlicenci, která by ho opravňovala závodit ve formuli 1. Ještě předtím by ale pravděpodobně zamířil do formule 2.

„Podle mě by se určitě měl stát členem týmu ART, který patří k nejlepším. V jeho vedení je Nicolas Todt, což je syn Jeana Todta, který je velkým rodinným přítelem Schumacherových. Pokud se případně bude Micku Schumacherovi dařit i ve formuli 2, tak by formule 1 mohla být reálná v horizontu dvou let,“ myslí si Jakub Knoll.

Pokud by se mladému Němci vše dařilo, dočkali by se fanoušci jména Schumacher ve formuli jedna třeba už v roce 2020. Mickovi by v té době bylo 21 let, debutoval by tak o rok dříve než jeho otec. S ohledem na postupný odchod velkých šampionů a klesající sledovanost by to pro královnu motorsportu mohla být velká vzpruha.