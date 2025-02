Verstappen a Alonso společně na Le Mans? Spolupráci hvězd brání smlouvy s týmem nebo vlastní rodina

Pouze dva jezdci formule 1 dokázali uspět v tradičním vytrvalostním závodu sportovních aut 24 hodin Le Mans - Nico Hulkenberg a Fernando Alonso. Právě španělský jezdec plánuje další účast na legendárním francouzském okruhu, jeho kolegou by podle světových médií měl být úřadující mistr světa formule 1 Max Verstappen. Do tříčlenného týmu však hledají ještě jednoho jezdce. Brusel 17:28 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen a Fernando Alonso | Foto: Josiah Mackenzie | Zdroj: Profimedia

Kroužit v závodním tempu čtyřiadvacet hodin po třináctikilometrovém okruhu je snem všech pilotů. Závod probíhá již od roku 1923 na přelomu května a června a několikanásobní mistři světa Verstappen a Alonso v posledních letech nepřímo vyjádřili přání v budoucnu společně absolvovat vytrvalostní závod společně.

Verstappen si počtvrté dojel pro titul mistra světa formule 1, v Las Vegas mu stačilo páté místo Číst článek

„S Fernandem jsme o tom mluvili. Říkal, že by do toho chtěl jít znovu jen se mnou. To by bylo opravdu skvělé. Na Le Mans není stanovena minimální hmotnost jezdce. Já jsem poměrně těžký, takže si musím najít někoho lehčího. Fernando je docela lehký, ale musíme najít ještě někoho,“ popsal Verstappen své plány na lednu roku 2024.

Čtyřnásobný mistr světa zároveň přiznává, že program několika dalších měsíců a zaměření na formuli 1 mu v současné době nedovoluje se soustředit na myšlenky na účast v dalších závodech.

Otec a syn

Předpokládalo se, že by jezdci Formule 1 mohli vytvořit tým s Verstappenovým otcem Josem, ale tento plán se neuskuteční, jak úřadující mistr světa prozradil pro britský server The Mirror. Jos Verstappen starší v minulosti ve formuli 1 také jezdil, zvládl 106 závodů a v roce 2008 ovládl právě 24 hodin Le Mans v kategorii LMP2.

„Pořád je v závodění moc dobrý, ale jednoduše se mu nechce. To je v pořádku a uvidíme, co se stane dále. Znám spoustu skvělých jezdců, ze kterých si můžeme vybírat. Bude těžké vybrat jen jednoho,“ popsal Verstappen mladší.

„Už jsem na Le Mans několikrát byl. Když kdysi závodil můj táta, tak atmosféra byla úžasná. Je to o vytrvalost, kouká na vás tolik lidí, jízda v noci, východ slunce. To vše je opravdu super,“ dodal Verstappen.

Jos Verstappen | Foto: IMAGO/Jan Huebner | Zdroj: Reuters

Red Bull nebo Aston Martin?

Kvůli smlouvě se svou nynější stájí je vysoce nepravděpodobné, že by Verstappen legendární závod absolvoval do roku 2028. To mu aktuální smlouva končí a britský server Daily Mail přinesl informaci, podle které má Aston Martin lákat Verstappena do svého týmu - s příslibem účasti na závodě v Le Mans.

Toto odvážné tvrzení se mimo jiné opírá o příběh jiného jezdce - Lewise Hamiltona. Verstappen by po deseti letech v barvách Red Bullu mohl podepsat smlouvu s jiným týmem, Hamilton opustil Mercedes po jedenácti letech.

Britská automobilka avšak veškeré možné informace o přestupu nejlepšího jezdce světa odmítá. „Tým kategoricky popírá tvrzení uvedená v článku,“ uvedl mluvčí Aston Martin na odkaz Daily Mailu.

Will there be any new additions to the race winners list in 2025? #F1 pic.twitter.com/WCxrqAtxCP — Formula 1 (@F1) February 5, 2025