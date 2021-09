Stocha přilákal do Liberce trenér Kozel. ‚Je to možná má poslední šance se uchytit,‘ přiznává křídelník

Za možná poslední šanci označil fotbalista Miroslav Stoch své nové angažmá v Liberci, kam přestoupil v tomto týdnu jako volný hráč. Bývalého slovenského reprezentanta oslovil především zájem trenéra Luboše Kozla a Stoch věří, že se po konci v polském Lublinu vrátí brzy do kondice, aby mohl Slovanu pomoci v ligových bojích. Zároveň se netají, že by ještě rád zabojoval o zahraniční angažmá. Bratislava 18:45 24. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V minulosti oblékal Miroslav Stoch dres Slavie Praha | Zdroj: ČTK

„Oslovil mě hlavně velký zájem trenéra, který mi osobně volal, což se mi stalo možná poprvé v životě. Dal mi čas na rozmyšlenou a pak jsem se vyjádřil, že do toho jdu a nechci dál čekat. Nějaké nabídky byly, něco se řešilo, něco padlo a něco jsem zase odmítl já. Nakonec do hry vstoupil Liberec, jenž mě oslovil hlavně přístupem trenéra,“ uvedl Stoch v rozhovoru na klubovém webu.

Bývalý slovenský reprezentant hrál naposledy v polském Lubinu. Po vypršení smlouvy se připravoval v třetiligovém Motorletu Praha. Na Liberci, kde podepsal smlouvu do konce sezony, se mu líbily hlavně budoucí plány.

„Trenér mi předal svou představu a vizi, což se mi hrozně líbilo. Udělám vše pro to, abych se dostal co nejdřív do tempa. Je to dost možná moje poslední šance se nějak uchytit. Uvědomuji si to a dám do toho sto procent. Věřím, že to vyjde,“ řekl jednatřicetiletý ofenzivní fotbalista.

Kvůli tréninkovému manku však zatím neví, kdy se v ligovém utkání objeví. „To se teprve ukáže. Nemůžu zatím zhodnotit, budeme se snažit, abych byl připravený co nejdřív. Uvidíme, trochu mi hraje do karet, že bude za chvíli reprezentační pauza. Dostanu zhruba dva týdny času a během takové doby se toho dá strašně moc stihnout. Potom už budu v úplně jiném stavu, než jsem teď,“ mínil Stoch.

Miroslav Stoch je držitelem ceny FIFA za nejlepší gól roku 2012

Liberci aktuálně patří v lize s pěti body 14. místo. Podle Stocha však má Slovan na víc. „Start do sezony vážně nebyl dobrý, ale na to, jaké se tu sešlo mužstvo, věřím, že se situace bude zlepšovat. A že se tabulkou půjde nahoru. Jak jsem říkal už v předchozích rozhovorech, Liberec nepatří tam, kde se nachází, a myslím, že se bude vše zlepšovat,“ prohlásil bývalý reprezentant.

Atmosféra v kabině se slovenskému fotbalistovi líbí. „Nálada je úplně fantastická. Pořád hraje hudba, vidím úsměvy na tvářích. Jsem mile překvapený, i když jsem slyšel od spousty lidí, že v Liberci bývá nálada pořád pozitivní. Věřím, že to tak bude pokračovat, poslední vítězství určitě dodalo pohodu. Čekají nás teď těžké zápasy, uvidíme, jestli nějaké bodíky získáme, nebo ne,“ řekl Stoch.

Věří, že se díky novému angažmá prosadí i dál. „Netajím se tím, že bych si chtěl ještě nějaké zahraniční angažmá vyzkoušet, ale bude to záležet hlavně na mně a mých výkonech. Když budu hrát dobře, můžu se někam dostat. A když nebudu hrát, nebude to. Varianty jsou jenom dvě,“ dodal rodák z Nitry.

Stoch naposledy působil v české lize v dresu Slavie Praha, se kterou dokázal dvakrát vyhrát český pohár a jednou ligový titul. Za dvě sezony dokázal za pražský klub nastřílet 20 gólů a k tomu přidal 19 asistencí, následně přestoupil do PAOK Soluň.