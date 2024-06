U sportu je důležitá práce s psychikou, dobrý kouč posune hráče na vyšší úroveň, říká Daněk

Dobrý trenér musí být zároveň kouč a pracovat s mentalitou hráče, myslí si zakladatel Třebíč Open a sportovní ředitel SK Fotbalová škola Třebíč Martin Daněk. V roce 2019 a 2021 mimo jiné působil jako mentální kouč juniorských mistrů světa ve florbalu. Třebíč / Jihlava 16:22 20. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Daněk ve studiu Českého Rozhlasu Vysočina | Foto: Hela Dvořáková | Zdroj: Český rozhlas

„Klasický pohled na českého trenéra je takový, že je to někdo, kdo běhá kolem lajny, třeba fotbalového hřiště, hecuje a motivuje hráče. Když jim to jde, chválí je, a když ne, kritizuje,“ vysvětluje Martin Daněk. Na začátku své trenérské kariéry postupoval stejně. „Neznal jsem jiný model chování,“ dodává.

Postupem času se začal věnovat studiu koučingu a absolvoval řadu amerických a kanadských kurzů. Ačkoliv se jeho studium točilo především kolem bussiness koučingu, rozhodl se vyzkoušet stejné principy i ve sportovním prostředí. „Přinášelo to mnohem lepší výsledky, než jsem si myslel. Dnes je pro mě koučování zásadní, protože kouč je někdo, kdo pozitivně ovlivňuje mentalitu hráče,“ svěřuje se.

Aby mohl se sportovcem efektivně pracovat, musí si o něm Daněk zjistit co nejvíce. „Pokud trénuji děti, musím znát i jejich rodinné zázemí a prostředí, do kterého se vracejí domů. U sportovního týmu je to složitější, takže se snažím zjistit, jakou mají hráči společnou i individuální historii, co od nich můžu očekávat, a pak se snažím vymyslet model, jak je posunout na vyšší level,“ prozrazuje.

Práce s mentalitou hráčů je podle Daňka klíčová pro jejich úspěch a rozvoj. Dobrý kouč dokáže sportovce posunout na mnohem vyšší úroveň nejen fyzicky, ale i mentálně.

Poslechněte si celý rozhovor s Martinem Daňkem v pořadu Host ve středu v audiu na začátku článku.