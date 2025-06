Italská vláda schválila zákon na ochranu rozhodčích. ‚Bál jsem se jít i nakoupit,‘ říká tamní sudí

Zneužívání rozhodčích v italském fotbalu je dlouhodobě rostoucím problémem. V prosinci na to upozornili arbitři Serie A tím, že si během zápasů na symbol protestu nanášeli na tváře černé šmouhy. Vláda tak změnou zákonu reagovala na měsíce jednání s Italskou asociací fotbalových rozhodčích.

Pod zmíněnou ochranu budou spadat i další osoby zodpovědné za udržování pořádku a regulérnosti na sportovních akcích. Za násilné činy může být považováno strkání, bití nebo vyhrožování.

Referees in Italy will now receive the same legal protection as police officers and other public officials, Sports Minister Andrea Abodi said, to help curb a rise in cases of assault in sports such as soccer. https://t.co/VS751csdKb https://t.co/VS751csdKb