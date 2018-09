Nohy místo holí. Fotbalgolf může hrát každý, potřeba je jen míč a vhodné oblečení

Míč na greenu jedné z jamek libereckého hřiště dopadl asi metr od jamky. Golfista by už vytahoval tvz. putter a jemným úderem poslal míček pod zem. Jenže míč i jamka jsou při fotbalgolfu mnohokrát větší. Hraje se klasickou „pětkou“ – stejně velkým míčem jako ve velkém fotbalu.

Názvosloví je ale často stejné. „Prostoru okolo jamky říkáme green, je to stejné jako na golfu,“ říká Josef Němec, držitel rekordu hřiště v libereckém Vesci, 18 jamek zvládl na 60 kopů.

Jednou z nejtěžších jamek na veseckém hřišti je osmička. Překáží na ní jak stromy, tak voda. Pokud míč spadne tam, následuje trestný úder a hráč se vrací na stejné místo. „Občas utečou nervy. Když to někdo čtyřikrát pětkrát netrefí, někteří po druhé jamce zakopnou balon a jdou domů,“ usmívá se Němec.

Radost je ale podobná jako při gólu. „Vždycky slyšíte buď řev, že se někdo rozčiluje, nebo radost, že dal dobrou ránu. Je to v krásné přírodě a pro lidi, kteří mají rádi fotbal, je to ideální. Je to pro všechny, hrají to ženy, děti i starší pánové i dámy. Ještě se projdete. Stačí vhodné oblečení, balon vám zapůjčí,“ líčí držitel rekordu.

Po osmnácti jamkách následuje sčítání ran. Zatímco Josef Němec zvládl obejít a odkopat hřiště za 64 úderů, já potřeboval 108 kopů. Aspoň je co zlepšovat.