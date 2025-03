Salač na mokré trati nedokončil Velkou cenu Ameriky, v MotoGP vyhrál Ital Bagnaia

Filip Salač nedokončil motocyklovou Velkou cenu Ameriky v třídě Moto2. Český jezdec odstartoval do závodu v dešti na pneumatikách do sucha a v sedmém kole z posledního místa odstoupil. Pro vítězství si z pole position dojel Salačův týmový kolega Jake Dixon z Británie. V MotoGP dosáhl na první vítězství v sezoně Ital Francesco Bagnaia. Austin (USA) 22:17 30. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francesco Bagnaia | Zdroj: Reuters

Grand Prix začala za mrholení na mokré trati a Salač byl jedním z několika závodníků, kteří zariskovali a nazuli na své motocykly takzvané slicky. Třiadvacetiletý Čech se po startu z devátého místa okamžitě propadl do třetí desítky a brzy jezdil úplně poslední sedmadvacátý.

Takto jediný český účastník mistrovství světa kroužil několik kol, a když ho v sedmém okruhu začali předjíždět soupeři na pneumatikách do mokra o kolo, zajel do boxů. Tam mu podle televizních záběrů tým upravil motocykl do mokra, ale na trať se už Salač nevrátil. Nedokončil tak druhou Velkou cenu za sebou, před dvěma týdny v Argentině upadl.

Naopak stejně jako v Termas de Río Hondo zvítězil Dixon. Salačův kolega z týmu ELF Marc VDS si dojel pro výhru systémem start-cíl s náskokem 4,138 sekundy před Italem Tonym Arbolinem a ujal se vedení v šampionátu. Třetí skončil Španěl Alonso López.

V královské třídě MotoGP skončila vítězná série Marca Márqueze, jenž letos vyhrál všechny tři sprinty a oba hlavní závody. Dnes si Španěl jel po startu z pole position pro další úspěch, ale v devátém z dvaceti kol na vedoucí pozici nikým neohrožován upadl a doklouzal mimo trať. Osminásobný mistr světa se ještě do závodu vrátil, ale s poškozeným motocyklem brzy zajel do depa.

Márquezova výpadku využil jeho kolega z továrního týmu Ducati Bagnaia a slavil první letošní vítězství. Úřadující vicemistr světa vyhrál o dvě sekundy před mladším z bratrů Márquezů Álexem, jenž se díky druhému místu poprvé v životě posunul do vedení šampionátu MotoGP. Má náskok jednoho bodu před svým slavnějším sourozencem, Bagnaia zůstal třetí.

Šampionát pokračuje za dva týdny v Kataru.