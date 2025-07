Francie slaví na Mont Ventoux první výhru v tomto ročníku Tour. Pogačar mírně navýšil náskok

Na pátém místě dorazil na bájný vrchol lídr závodu Slovinec Tadej Pogačar, který ve stoupání sváděl souboje s útočícím rivalem Jonasem Vingegaardem.

Škoda, že se něco takového závodníkovi stane, komentoval Bittner Alaphilippův omyl v cíli etapy Číst článek

Obhájce prvenství a trojnásobný šampion Tour se pak dokázal dánskému cyklistovi mírně vzdálit na posledních metrech a získal na něj další dvě sekundy. Za vítězem zaostal o 43 sekund. Celkové pořadí vede o 4:15 minuty.

Po dojezdu zažil Vingegaard nepříjemnou chvíli, když po srážce s fotografem skončil na zemi. „Nějaký fotograf mi hned za cílem vběhl přímo do cesty. Nevím, co dělal. Jo, spadl jsem. Lidé v cílovém prostoru by měli více koukat,“ prohlásil.

Tempu Pogačara s Vingegaardem v druhé polovině stoupání dlouhého přes 21 kilometrů nestačil průběžně třetí Němec Florian Lipowitz. Do cíle přijel s téměř dvouminutovou ztrátou na Pareta-Peintrea a jeho manko na Pogačara narostlo už na více než devět minut.

Paret-Peintre vybojoval v pravý čas třetí vítězství v kariéře a druhé na Grand Tour poté, co loni vyhrál jednu etapu na Giru d'Italia.

Tour de France - 16. etapa (Montpellier - Mont Ventoux, 171,5 km): 1. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) 4:03:19, 2. Healy (Ir./EF Education-EasyPost) stejný čas, 3. Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) -4, 4. Van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) -14, 5. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) -43, 6. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -45, ...65. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -20:01. Průběžné pořadí: 1. Pogačar 58:24:46, 2. Vingegaard -4:15, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -9:03, 4. Onley (Brit./Picnic PostNL) -11:04, 5. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -11:42, 6. Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels) -13:20, ...131. Bittner -3:46:33.

Čtyřiadvacetiletý člen belgické stáje Soudal Quick-Step zažehnal hrozbu, že by francouzští cyklisté mohli ve 112. ročníku teprve potřetí v historii skončit bez etapového vítězství. Na Mont Ventoux vyhrál jako první domácí cyklista po 23 letech po někdejší vrchařské hvězdě Richardu Virenqueovi.

„Upřímně, nevěřil jsem tomu,“ řekl Paret-Peintre. „Myslel jsem, že Pogačar dnes půjde po vítězství. Ale když jsme si vybudovali solidní náskok, řekl jsem si, že vítězství na Mont Ventoux si nesmím nechat proklouznout mezi prsty,“ uvedl po úspěšném souboji s vítězem šesté etapy Healym, který v druhém týdnu jel jednu etapu i ve žlutém dresu.

Paret-Peintre se stal teprve pátým francouzským vítězem na Mont Ventoux po Raymondu Poulidorovi, Bernardu Thévenetovi, Jeanu-Francoisi Bernardovi a Virenqueovi. Jeho triumf je také náplastí pro tým Soudal Quick-Step po odstoupení Belgičana Remca Evenepoela ve 14. etapě během stoupání na Tourmalet.

Český sprinter Pavel Bittner, který se během dne ocitl ve více než třicetičlenném úniku, obsadil nakonec 65. místo s mankem 20 minut na vítěze. V celkovém pořadí figuruje na 131. pozici.

Ve středu bude závod pokračovat méně náročnou 17. etapou z Bolléne do Valence dlouhou 160,4 km se dvěma stoupáními čtvrté kategorie.