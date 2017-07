Francouz Barguil vyjel na Col d'Izoard jako první. Bardet stáhl náskok vedoucího Frooma

Barguil při závěrečném výšlapu na vrchol Col d'Izoard nevedl, ale držitel puntíkatého dresu pro nejlepšího vrchaře prokázal své schopnosti v kopcích. Zhruba dva kilometry před cílem dohnal ztrátu a předjel Kolumbijce Darwina Atapumu, který v závěrečném finiši udržel druhé místo.

Důležitý souboj se odehrál o třetí místo. V posledním kilometru se Romain Bardet snažil trhnout vedoucímu Froomeovi. Nakonec byl v cíli před ním a získal čtyři bonifikační sekundy, díky kterým se Britův náskok v čele ztenčil na 23 sekund.

Le Top 10 de cette 18ème étape ! / Here is the Top 10 of stage 18! #TDF2017 pic.twitter.com/AcKY7WFUaC