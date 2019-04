Nejslavnější souboje historie formule 1: Lauda vs. Hunt, Senna vs. Prost nebo Schumacher vs. Häkkinen

Velké drama zažili diváci na okruhu Fuji v roce 1976 při souboji Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Rakušan, který měl kvůli rozsáhlým zraněním z nehody na Nürburgringu problémy závodit v náročných deštivých podmínkách, nakonec odstoupil.

Hunt měl tak cestu k titulu otevřenou, ale trápily ho problémy s pneumatikami. Nakonec vyválčil třetí místo a tím si zajistil svůj první a také jediný titul světového šampiona. Celou sezonu 1976 velmi podrobně dokumentuje film amerického režiséra Johna Howarda Rivalové.

O několik let později, tentokrát v japonské Suzuce, bojovali o titul velcí rivalové Ayrton Senna a Alain Prost.

„V roce 1989, kdy byli oba týmovými kolegy, k nimi došlo ke kolizi. Senna sice v závodě pokračoval a vyhrál, nakonec byl ale diskvalifikován, což hrálo do karet Prostovi, který se tak stal mistrem světa. O rok později mezi nimi došlo opět ke kolizi, jejíž viníkem byl v tomto případě jednoznačně Senna, nicméně za to nebyl potrestán a tímto incidentem si pojistil titul,“ vypráví závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Dlouhé čekání Ferrari

V roce 2000 bylo v Suzuce opět rušno. O titul se tentokrát utkali Michael Schumacher a Mika Häkkinen. Závod a nakonec i šampionát ovládl německý pilot. Na celkový triumf čekal od roku 1995, co zvítězil ještě v barvách Benettonu.

„Každý rok, co se to nepovedlo, jsem byl pochopitelně víc a víc naštvaný, protože jsme vždycky měli šanci. Teď to vyšlo. Je to prostě fantastické. Představte si, co se asi teď děje v Itálii. To musí být úžasné,“ vyprávěl tehdy ještě teprve trojnásobný světový šampion, potom, co ukončil jednadvacetileté čekání Ferrari na jezdecký titul.

Pro Schumachera byl titul v roce 2000 stěžejní. Po tom, co šampionát ovládl dvakrát s Benettonem, mohl jít do špičkového týmu – třeba do Williamsu nebo McLarenu. On si ale zvolil Ferrari, které v té době nepatřilo k nejrychlejším. Po čtyřech letech od přestupu se ale on i italská stáj dočkali. Schumacher navíc šampionát ovládl ještě v následujících čtyřech letech.

Titul v poslední zatáčce

Podobným magnetem na dramatické bitvy se v novém tisíciletí stala Brazílie. Začalo to rokem 2007. Kimi Räikkönen byl před posledním závodem na třetím místě celkové klasifikace. Finský pilot ale závod vyhrál a díky tomu, že tehdejší nováček Hamilton dojel po chybách až sedmý, se stal Räikkönen mistrem světa.

O rok později bylo Ferrari opět velmi blízko zisku jezdeckého titulu. Tentokrát to ale Felipe Massovi nevyšlo...

„O rok později se stal mistrem světa Lewis Hamilton poté, co se na potřebnou pátou pozici, která mu zajišťovala titul, dostal až v poslední zatáčce posledního kola. To vše za deště,“ dodává Jakub Knoll.