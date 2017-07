Froome počtvrté kraluje Tour de France. Závěrečnou etapu vyhrál v hromadném spurtu Groenewegen

Celkovým vítězem 114. ročníku Tour de France se stal počtvrté britský cyklista Chris Froome. Druhý je Kolumbijec Rigoberto Uran a třetí příčku obsadil Francouz Romain Bardet. Závěrečnou etapu s dojezdem do Paříže vyhrál v hromadném spurtu Nizozemec Dylan Groenewegen. Paříž 19:21 23. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chris Froome s rodinou po závěrečné etapě | Zdroj: Reuters

Závěrečná 21. etapa dlouhá 103 kilometrů vedla z Montgeronu do Paříže na Champs-Élysées. O celkové pořadí se tradičně nezávodilo, Chris Froome vstupoval do etapy s náskokem čtyřiapadesáti sekund na Urana. Tradičně si v poslední etapě přiťuknul s kolegy šampaňským.

„Jsou to neskutečné pocity. Dojíždět jako vítěz na Champs-Élysées nikdy neomrzí. Dlouho jsem myslel na to, že tady teď v tomhle dresu budu. Je to ocenění za celou práci,“ řekl Froome v televizním rozhovoru.

Osmačtyřicet kilometrů do cíle závěrečné etapy se vpředu drželo devět jezdců. V posledním okruhu nastoupil Zdeněk Štybar a vypracoval si náskok, který se ale zmenšoval a 2,5 kilometru do konce byl dostižen. Dopředu šli sprinteři a v hromadném spurtu zvítězil Dylan Groenewegen z Nizozemska, který předčil Němce André Greipela. Třetí byl Edvald Boasson Hagen.

Paris appartient à @GroenewegenD ! Dylan Groenewegen, king of Paris! #TDF2017 pic.twitter.com/mSfv14jP55 — Le Tour de France (@LeTour) 23 July 2017

Froome vyhrál Tour de France v letech v letech 2013, 2015 a 2016. Dvaatřicetiletý Brit tak získal čtvrté vítězství na „Staré dámě“ a vůbec poprvé zvítězil bez jediného etapového triumfu.

„Na téhle letošní trati byla taktika jasná. Jet to jako třítýdenní závod. A ne dát všechno do jedné etapy a zhatit celý závod kvůli etapovému vítězství,“ objasňoval Radiožurnálu taktiku nyní už čtyřnásobný vítěz Tour.

Brit se v tabulce podle počtu vítězství zařadí na druhé místo. Pětkrát závod ovládli Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil a Miguel Indurain.

Nejlepším vrchařem je domácí Warren Barguil, který měl v poslední etapě defekt, a zelený dres pro nejlepšího spurtéra má Michael Matthews z Austrálie. Nejlepším jezdcem do 25 let je Simon Yates z Británie. Poprvé v historii zvítězil tým Sky.

Svou osmou Tour de France dokončil český cyklista Roman Kreuziger, který byl celkově 24. Druhou Tour dokončil Zdeněk Štybar na 95. místě a debutant Ondřej Cink vzdal závod v 19. etapě kvůli bolesti v koleni.

Cyklistický etapový závod Tour de France - závěrečná 21. etapa (Montgeron - Paříž, 103 km):

1. Groenewegen (Niz./LottoNL) 2:25:39, 2. Greipel (Něm./Lotto-Soudal), 3. Boasson Hagen (Nor./Dimension Data), 4. Bouhanni (Fr./Cofidis), 5. Kristoff (Nor./Kaťuša), 6. Božič (Slovin./Bahrajn-Merida), 7. Cimolai (It./FDJ), 8. Perichon (Fr./Fortuneo-Oscaro), 9. Selig (Něm./Bora), 10. Bennati (It./Movistar), ...115. Kreuziger (ČR/Orica) všichni stejný čas, 155. Štybar (ČR/Quick-Step) -2:24.

Konečné pořadí:

1. Froome (Brit./Sky) 86:20:55, 2. Urán (Kol./Cannondale) -54, 3. Bardet (Fr./AG2R) -2:20, 4. Landa (Šp./Sky) -2:21, 5. Aru (It./Astana) -3:05, 6. D. Martin (Ir./Quick-Step) -4:42, 7. S. Yates (Brit./Orica) -6:14, 8. Meintjes (JAR/SAE Team Emirates) -8:20, 9. Contador (Šp./Trek-Segafredo) -8:49, 10. Barguil (Fr./Sunweb) -9:25, ...24. Kreuziger -59:58, 95. Štybar -3:12:12, Cink (ČR/Bahrajn Merida) odstoupil v 19. etapě.

Bodovací soutěž (zelený trikot): 1. Matthews (Austr./Sunweb) 370 b., 2. Greipel 234, 3. Boasson Hagen 220, ...38. Štybar 42, 81. Kreuziger 17.

Vrchařská soutěž (puntíkovaný trikot): 1. Barguil 169, 2. Roglič (Slovin./LottoNL) 80, 3. De Gendt (Belg./Lotto-Soudal) 64.

Jezdci do 25 let (bílý trikot): 1. S. Yates 86:27:09, 2. Meintjes -2:06, 3. Buchmann (Něm./Bora) -27:07.

Týmy: 1. Sky 259:21:06, 2. AG2R -7:14, 3. Trek-Segafredo -1:44:46, ...5. Orica -1:52:21, 15. Quick-Step -4:02:19, 20. Bahrajn-Merida -5:49:48.

Největší bojovník: Barguil.