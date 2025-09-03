Froome si natrhl ochranný vak obklopující srdce. Havaroval v tréninku na jihu Francie

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome utrpěl minulý týden při nehodě během tréninku v jižní Francii vážné zranění, které mohlo ohrozit jeho život. Jeho manželka Michelle listu The Times řekla, že čtyřicetiletý britský cyklista si přivodil natržení ochranného vaku, který obklopuje srdce.

„Bylo to samozřejmě mnohem vážnější než nějaké zlomeniny. Je v pořádku, ale čeká ho dlouhá rekonvalescence. Na kole se nějaký čas neprojede,“ uvedla Froomeová.

Froome byl po vážné nehodě přepraven vrtulníkem do nemocnice v Toulonu. Měl také zlomená žebra, zkolabovala mu plíce a utrpěl zlomeninu bederního obratle, kvůli které podstoupil operaci.

Vedle čtyř triumfů na Tour má na kontě i dvě celková vítězství na Vueltě a jedno na Giru d'Italia.

Od těžkého karambolu v tréninku v roce 2019, kdy skončil po nárazu do zdi ve vysoké rychlosti na takřka měsíc v nemocnici se zlomeninami krčního obratle, stehenní kosti, lokte, kyčle, hrudní kosti a žeber, se nedokázal vrátit do někdejší formy.

Letos doufal, že se před ukončením kariéry ještě naposledy představí na Tour de France, naděje mu ale vzal pád v poslední etapě závodu Kolem SAE, při němž si zlomil klíční kost. Naposledy startoval na nedávném závodu Kolem Polska.

