Kanoista Fuksa bude na mistrovství světa závodit i na deblkanoi. S bratrem porazili Dvořáka s Jandou

Kanoista Martin Fuksa se kvalifikoval na mistrovství světa i v deblkanoi s bratrem Petrem. Na olympijském kilometru o víkendu v Račicích zvítězili s téměř čtyřsekundovým náskokem před dosavadní reprezentační dvojicí Filip Dvořák, Tomáš Janda, což jim zajistilo účast na MS. Kajakáři Josefu Dostálovi se vydařil první ostrý test na deblu s Radkem Šloufem. Na olympijském kilometru vyhráli. Račice (Litoměřicko) 15:35 13. května 2019

Díky výraznému náskoku mohou bratři Fuksovi startovat nejen na Světových pohárech a Evropských hrách v první polovině sezony, ale také na srpnovém světovém šampionátu v maďarském Szegedu, kde se bude bojovat o místa na OH 2020.

„Snažili jsme se letos debla trénovat víc a chtěli jsme minimálně konkurovat Filipovi s Tomášem. To, že jsme je porazili o tolik, je samozřejmě super. Je to teprve začátek sezony, jsme rádi za cenné vítězství,“ uvedl na svazovém webu Martin Fuksa, který vyhrál i individuální závod na kilometru.

Na stejné distanci mezi kajakáři potvrdil roli favorita Dostál. „Bylo to bolavé. Chtěl jsem si vyzkoušet ostrý start před závody Světového poháru a docela se to povedlo. Čas není špatný na to, že pro mě nebyly ideální podmínky. Těším se na svěťáky, chystám se na oba do Poznaně i Duisburgu,“ řekl.

Se Šloufem v neděli vyhráli i na deblkajaku, ve kterém se ale letos na mezinárodní scéně závodit nechystají. V silném protivětru projeli cílem téměř osm sekund před členy zlatého čtyřkajaku z loňského juniorského MS Vilémem Kukačkou a Janem Vorlem. Bronzoví medailisté z MS 2017 Jakub Špicar a Daniel Havel skončili čtvrtí.

„Jelo se mi výborně. Bylo to trochu i tím, že dva pro mě nejdůležitější závody jsem měl za sebou, takže ze mě docela dost spadla nervozita. A když vás vpředu žene někdo jako Pepa, jelo by se každému dobře. Do toho byly podmínky, které nám byly šité na míru, máme v lodi docela hodně kilo. Sedlo nám to a nebyla tam chyba,“ pochvaloval si Šlouf.

Před tím skončil čtvrtý v testech kajakářů na 500 a 400 metrů, které byly klíčovými závody pro nominaci čtyřkajaku na olympijské pětistovce. Oba vyhrál Havel. Nestartoval v nich mistr světa na pětistovce Dostál, který by ale rád do čtyřkajaku usedl. O složení čtyřkajaku by se mělo rozhodnout tento týden.