Fuksa zahájil mistrovství světa postupem do finále na kilometru. ‚Mohl jsem zvolnit a ušetřím pár sil,‘ říká
Rychlostní kanoista Martin Fuksa zatím na mistrovství světa v Miláně nemá konkurenci. S velkým náskokem vyhrál rozjížďky na 500 metrů i na kilometru. Na delší trati navíc postoupil přímo do finále. „Bylo to v mé režii, na konci jsem mohl i trochu zvolnit,“ těší Fuksu v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
Gratuluji k povedenému výkonu. Když jste vylezl z vody, udělal jste do vzduchu gesto takového „paroháče“. Co to bylo za gesto?
Asi nic speciálního, tuhle sezonu to dělám. Asi to znamená, že jsem dobrý, jelo se mi dobře a mám pohodičku. Ale není zatím nic hlubokého.
Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o dominantním startu Martina Fuksy na mistrovství světa v Miláně
Oba závody jste vyhrál s velkým náskokem. To potvrzuje vaše slova, že se vám jelo dobře?
Netroufnu si říct, ale na trati na tisíc metrů byl o dost větší tlak. Navíc se změnily podmínky - místo čtyř rozjížděk se jely jen tři. To znamená, že byla možnost pro jednoho z nás postoupit rovnou do finále. Chtěl jsem to o dost víc než ostatní a bylo to v mé režii, na konci jsem mohl i trochu zvolnit. Ušetřím pár sil a jsem rád, že nemusím jet to semifinále.
Přišlo mi, že během závodu začalo foukat. Pocítil jste to i na trati?
Souhlasím s tím. Rozjížděl jsem se ve 12 hodin a dvacet minut poté jsem si říkal, že takový vítr nebyl. Foukal nám ale dobrý zadní vítr, lehce z pravé strany. Bylo to fajn a přál bych si to i v sobotu na finále.
Je pro vás hlavní to, že jste ušetřil síly na finále?
Myslím, že ano. Každý metr se počítá a kilometr není jednoduchá trať. Připravím se na čtvrteční semifinále trati na 500 metrů a poté doufám na dvě finálové jízdy.
Na mistrovství Evropy v Račicích jste zkoušel, že když jste nebyl spokojený, tak jste sebou tahal láhev. Tady nic podobného nechystáte?
Zatím ne, radši zaťukám. Voda se mi zdá docela lehká, ale uvidíme, jestli to vydrží do soboty a snad se mi pojede pořád stejně hezky.