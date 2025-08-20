Fuksa zahájil mistrovství světa postupem do finále na kilometru. ‚Mohl jsem zvolnit a ušetřím pár sil,‘ říká

Rychlostní kanoista Martin Fuksa zatím na mistrovství světa v Miláně nemá konkurenci. S velkým náskokem vyhrál rozjížďky na 500 metrů i na kilometru. Na delší trati navíc postoupil přímo do finále. „Bylo to v mé režii, na konci jsem mohl i trochu zvolnit,“ těší Fuksu v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Milán Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Rychlostní kanoista Martin Fuksa na Světovém poháru v Poznani

Martin Fuksa | Foto: Jakub Kaczmarczyk | Zdroj: EPA / Profimedia

Gratuluji k povedenému výkonu. Když jste vylezl z vody, udělal jste do vzduchu gesto takového „paroháče“. Co to bylo za gesto?
Asi nic speciálního, tuhle sezonu to dělám. Asi to znamená, že jsem dobrý, jelo se mi dobře a mám pohodičku. Ale není zatím nic hlubokého.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o dominantním startu Martina Fuksy na mistrovství světa v Miláně

Oba závody jste vyhrál s velkým náskokem. To potvrzuje vaše slova, že se vám jelo dobře?
Netroufnu si říct, ale na trati na tisíc metrů byl o dost větší tlak. Navíc se změnily podmínky - místo čtyř rozjížděk se jely jen tři. To znamená, že byla možnost pro jednoho z nás postoupit rovnou do finále. Chtěl jsem to o dost víc než ostatní a bylo to v mé režii, na konci jsem mohl i trochu zvolnit. Ušetřím pár sil a jsem rád, že nemusím jet to semifinále.

Přišlo mi, že během závodu začalo foukat. Pocítil jste to i na trati?
Souhlasím s tím. Rozjížděl jsem se ve 12 hodin a dvacet minut poté jsem si říkal, že takový vítr nebyl. Foukal nám ale dobrý zadní vítr, lehce z pravé strany. Bylo to fajn a přál bych si to i v sobotu na finále.

1:34

Jenom kanoistika mě v životě nebaví, přiznává Dostál. K vrcholu sezony přistupuje jinak než obvykle

Číst článek

Je pro vás hlavní to, že jste ušetřil síly na finále?
Myslím, že ano. Každý metr se počítá a kilometr není jednoduchá trať. Připravím se na čtvrteční semifinále trati na 500 metrů a poté doufám na dvě finálové jízdy.

Na mistrovství Evropy v Račicích jste zkoušel, že když jste nebyl spokojený, tak jste sebou tahal láhev. Tady nic podobného nechystáte?
Zatím ne, radši zaťukám. Voda se mi zdá docela lehká, ale uvidíme, jestli to vydrží do soboty a snad se mi pojede pořád stejně hezky.

František Kuna Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme