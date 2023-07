Urvat tu místo na trénink je těžké, říká trenér českých plavců Vavrečka o dějišti světového šampionátu

Soutěžemi smíšených párů skončily na mistrovství světa v japonské Fukuoce klání akvabel, a tak je bazén volný pro plavce. Nejsledovanější část světového šampionátu v plavání začne v neděli a řada reprezentantů včetně těch českých využila možnost se do soutěžního bazénu ještě před mistrovstvím podívat. Fukuoka 12:50 22. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Franta | Zdroj: Profimedia

Znakař Tomáš Franta se při pohledu na svůj sobotní trénink jen usměje. Čísla značí časy a vzdálenosti, které mu trenér Dominik Vavrečka předepsal na první trénink v závodním bazénu.

Za běžných okolností to je výstaviště. Ale Japonci jeho podlahu o několik metrů zvedli, zapustili do ní bazén a vystavěli tribuny pro zhruba 15 tisíc diváků. Na tribunách je teď ticho. Desítky plavců se těsně před začátkem svého šampionátu snaží získat trochu místa v bazénu pro sebe.

„Je jich tam i víc na dráze. Není to v pohodě, byli jsme z toho docela špatní dva dny zpátky, protože jsme měli naplánovaný trénink a tenhle bazén byl zavřený,“ vysvětluje Dominik Vavrečka, že tím pádem museli všichni plavci do tréninkového bazénu vedle haly.

„A bylo to mazec, protože nás tam nebylo deset, ale plavalo tam třeba 20 lidí. Takže jedeš a jediné, co je, že plaveš. Urvat si místo na trénink je těžké. Měl jsem tam třeba napsané nějaké intenzity, ale hned jsem do někoho narazil, takže to pak člověku změní plány.“

Strop je v pohodě

Vavrečka na mistrovství světa připravuje tělo i mysl Tomáše Franty, který je navenek po seznámení se závodním bazénem v klidu.

„Dneska jsem tam vlezl poprvé, jinak jsem byl v tréninkovém bazénu. Strop dobrý, hloubka taky, asi tři metry, takže ideální. Vše jak má být. Jsem radši, když si mohu zajet více do hloubky, a co se týče stropu, tak se podle něj orientuji, když koukám nahoru. V Číně v roce 2018 tam byly kruhy a to bylo strašné, podle toho se nedalo vůbec orientovat a všichni tam bourali,“ vzpomíná znakař Tomáš Franta na situaci, která u stropu z vlnitého plechu na místním výstavišti nehrozí.