Fury zůstává neporaženým boxerským šampionem, při obhajobě titulu knokautoval Wildera

Britský boxer Tyson Fury obhájil titul profesionálního mistra světa těžké váhy. V Las Vegas porazil Deontaye Wildera k.o. v 11. kole a i ve třetím vzájemném duelu s americkým rivalem zůstal neporažen. V prosinci 2018 jejich souboj neměl vítěze a Wilder tehdy mistrovský pás uhájil, vloni v únoru už Fury Američana jasně předčil a stal se šampionem. Las Vegas 8:34 10. října 2021 Tyson Fury (vlevo) v zápase s Deontayem Wilderem | Foto: Joe Camporeale | Zdroj: Reuters

V sobotní druhé odvetě udržel třiatřicetiletý Fury i ve 32. zápase v profesionálním ringu neporazitelnost. Wilder, který brzy oslaví 36. narozeniny, odešel ve 45. duelu podruhé v kariéře poražen.

V Las Vegas oba více než dvoumetroví boxeři předvedli před 15 820 diváky další otevřenou a vysilující bitvu. Ve třetím kole poslal Fury Wildera poprvé k zemi, ve čtvrtém se pro změnu ocitl na kolenou obhájce titulu a počítán byl dokonce dvakrát, ale spasil ho gong.

Po polovině souboje měl přesto u rozhodčích mírně navrch Fury a také se začala projevovat jeho lepší kondice. V desátém kole Wilder opět neustál jeho úder pravačkou, ale Furyho vítězné gesto bylo ještě předčasné. O kolo později už ale dalším pravým hákem bitvu ukončil.

„Byl to skvělý zápas. Vždycky jsem říkal, že jsem nejlepší boxer světa, a dokázal jsem to. A on je druhý nejlepší,“ řekl Fury. „Nikdy o mně nepochybujte. Když na to přijde, vždycky to dokážu,“ dodal.

Brit po loňském triumfu původně usiloval o takzvaný sjednocovací souboj s krajanem Anthonym Joshuou, který v té době měl v držení zbylé mistrovské pásy hlavních organizací WBA, IBF a WBO. Povinnost boxovat s Wilderem o obhajobu nařídil Furymu rozhodčí soud v USA v květnu, nicméně na léto naplánovaný zápas byl odložen na říjen kvůli Britovu pozitivnímu testu na koronavirus.

Joshua mezitím rovněž musel nastoupit k povinné obhajobě a po zářijové porážce od ukrajinského vyzyvatele Alexandera Usyka o tituly přišel.