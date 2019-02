Před lety ho vyhodili z fotbalové Plzně, přišel o Ligu mistrů. Dnes je Tomáš Vnuk úspěšný futsalista

Je druhým nejlepším futsalistou v Česku, ale nebýt jednoho rozhodnutí v mládí, mohl teď klidně hrát fotbalovou Ligu mistrů. Tomáš Vnuk, který je oporou Sparty i reprezentace, totiž ještě v juniorském věku oblékal dres fotbalové Plzně. Praha 22:56 10. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vnuk byl vyhlášen druhým nejlepším českým futsalistou | Foto: FB Tomáše Vnuka

„Pan Šádek mě kvůli tomu futsalu vyhodil, ale zase jsem slyšel zprávy, že bych měl jít do áčka, že by mi měli nabídnout smlouvu. To je všechno kdyby, jsou to jenom zvěsti, nevíme, jak by to dopadlo a jaké by to bylo,“ vzpomíná pro Radiožurnál futsalista Tomáš Vnuk na to, jak ho před deseti lety vyhodili z fotbalové Plzně.

Barcelona, Lisabon a Chrudim. Ve východních Čechách hostí Ligu mistrů ve futsalu Číst článek

I přes zákaz Viktorie se totiž tehdy zúčastnil finálového turnaje futsalového mistrovství republiky dorostu. Navíc už před tím bez povolení plzeňského klubu trénoval se Spartou. Svých rozhodnutí nelituje, i když možná kvůli nim přišel o možnost hrát fotbalovou Ligu mistrů.

„Kdyby se mi ve futsale nedařilo, tak bych byl asi naštvaný, zvlášť když vidím některé kluky, kteří hrají ligu a v juniorském věku tak dobří nebyli. Kdo ví, jak by to vypadalo.“

Tehdejší Vnukův spoluhráč Matěj Končal zákaz poslechl a nakonec se v Plzni probojoval až do ligového kádru. Zahrál si i Evropskou ligu. Tomáš Vnuk se začal naplno věnovat futsalu.

Rád by do Španělska

„Pokud si osud s nějakým scénářem Tomáše Vnuka zahrál, dobře to dopadlo. De facto veškeré vlastnosti, které Tomáš má, tak má speciálně na futsal. Malá postava, nízké těžiště, technika,“ vyjmenovává trenér Beni Simitči.

Ten se s Tomášem Vnukem nejprve potkal v Benagu a teď ho vede i ve Spartě. Do pražského klubu přišel pětadvacetiletý futsalista vloni v listopadu z Plzně jako nejproduktivnější hráč minulé ligové sezóny.

Také futsalová Sparta je plná cizinců. 'Fotbalisty bychom v hale porazili,' říká manažer Blažek Číst článek

„V junioru jsem vyhrál v každém ročníku nejlepšího střelce. S přestupem do mužů se to změnilo, začal jsem zezadu, více jsem nahrával, dostal jsem se do reprezentace. Hrál jsem proti Falcaovi, teď jsme chytli Ricardinha. Jsou to legendy futsalu, nejlepší hráči a hrát proti nim je obrovská motivace.“

Souboj s Portugalcem Ricardinhem, který se stal v posledních pěti letech vždy nejlepším futsalistou světa, čeká českou reprezentaci v říjnu. Národní tým bude i proti úřadujícím evropským šampionům bojovat o účast na mistrovství světa. Kromě úspěchu v kvalifikaci doufá Vnuk také v to, že si někdy zahraje v zahraničí.

„…jestli už na to není v mém věku pozdě. Jde hlavně o kontakty a mým snem byla vždycky španělská liga. Tak zkusím ‚Draha‘, jestli nemá kontakty,“ doufá v nadsázce futsalista Tomáš Vnuk, že by mu k angažmá ve španělské lize mohl pomoct třeba i spoluhráč Tomáš Drahovský.

Ten totiž v jedné z nejlepších futsalových lig světa hrál. Nejprve chce ale Vnuk vyhrát se Spartou premiérový ligový titul.