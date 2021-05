Historický úspěch. Futsalisté Plzně postoupili v lize do finále, i v něm chce trenér Kopecký uspět

Futsalisté Plzně vyhráli letos základní část nejvyšší soutěže, bez zaváhání zvládli čtvrtfinále i semifinále a zahrají si o premiérový titul v klubové historii. Jejich soupeřem bude Chrudim, která vyřadila Teplice 3:1 na zápasy. Strůjcem úspěchu západočeského týmu kolem Lukáše Rešetára a Tomáše Vnuka je kromě samotných futsalistů trenér Marek Kopecký. Audio Plzeň 11:03 15. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Plzně Marek Kopecký s futsalistou Peterem Kozárem. | Foto: David Koranda | Zdroj: Facebook SK Interobal Plzeň

„Jsem na kluky a na všechny kolem týmu hrozně hrdý, že jsme to dokázali. Vyhráli jsme základní část, postoupili jsme do finále, ale tím to pro nás nekončí. Všichni bychom tu chtěli Ligu Mistrů. Když už jsme tu za ty dva roky udělali tolik práce, musíme se o to pokusit,“ svěřil se trenér plzeňských futsalistů Marek Kopecký. A věří, že postup do finále není pro jeho tým maximem.

Na západ Čech přišel před dvěma lety, kdy nahradil na lavičce současného trenéra Slavie Davida Friče. Loni ukončila sezonu předčasně koronavirová pandemie, když byla Plzeň v tabulce druhá. Letos si zahraje o titul.

„Když jsem přišel, vůbec bych neřekl, že za dva roky tohle nastane. Ani jsme se o tom nebavili, ty cíle byly první rok úplně jiné. Ale s jídlem roste chuť, dařilo se, sedlo si to a kluci pochopili nový herní systém. Nebylo to vždy lehké, ale teď musí vidět, že ta všechna dřina stála za to,“ řekl kouč pro Radiožurnál.

Už samotný postup do finále je největším úspěchem ve třicetileté historii plzeňského klubu. Interobal po vítězství v základní části vyřadil ve čtvrtfinále Mělník a v semifinále si poradil se Slavií hladce 3:0 na zápasy.

Futsalisté Plzně a Slavie | Foto: David Koranda | Zdroj: Facebook SK Interobal Plzeň

„Teď si odpočineme, kluci dostanou nějaké volno. Rozjedeme se za rodinami, vyčístíme si hlavy a připravíme se na finále. Spadl nám trochu kámen ze srdce, ale ne že bychom byli úplně uvolnění. Všichni ten úspěch chceme a věřím, že se na to připravíme,“ doufá plzeňský trenér Marek Kopecký, kterého na lavičku Interobalu zlákal generální ředitel klubu Radek Lobo.

„Určitě vtisknul týmu útočnější ráz. Kluci si hlavně pod Markem Kopeckým hodně věří a cítí se poměrně komfortně, protože je to hodně komunikativní trenér. Jsou ochotní ty jeho rady a taktické pokyny dodržovat,“ chválí Lobo práci trenéra Kopeckého.

Ten spolu s prezidentem Markusem Heinleinem před třemi lety vyhlásil útok na titul. „Před play-off jsem říkal, že stačí jen devětkrát vyhrát, teď už je to jen třikrát.“

Žádné speciální prémie v případě zisku historicky prvního titulu v klubové historii přitom Radek Lobo pro Rešetára, Vnuka a další svěřence nevypisuje.

„Hlavní odměna a motivace musí být titul. To je pro každého nejvíc, čeho může v České republice v tomto sportu dosáhnout. Finanční věci nejsou důležité, ty jsou až na druhém, třetím místě. Cítím z mančaftu, že ten titul chtějí urvat. Mám velmi silný pocit, že za tím jdou a je to pro ně důležitější než finance," věří Lobo.

Do finálové série vstoupí plzeňští futsalisté ve čtvrtek na své palubovce.