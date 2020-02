Kvarteto Brazilců v dresu Kazachstánu. I ti stojí českým futsalistům v cestě na mistrovství světa

České futsalisty sice od neděle čekají boje v evropské části kvalifikace na světový šampionát, největší obavy ale stejně mají z Brazilců. Turnaje v Brně se vedle domácího týmu účastní také Slovinsko, Rumunsko a Kazachstán. Především poslední jmenovaný tým hodně sází na hráče, kteří se narodili právě v jihoamerické zemi. Brno 12:24 1. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká futsalová reprezentace při loňském utkání s Polskem | Zdroj: www.fotbal.cz

„Přímo v Kazachstánu je jedno z největších klubových mužstev, Kairat (Almaty). Většinou tam hrají prim jen Brazilci. Těm nejlepším udělají občanství a jsou z nich přes noc Kazachstánci. Najdeme v jejich týmu čtyři opravdu hvězdné hráče,“ vysvětluje pro Radiožurnál trenér české futsalové reprezentace Tomáš Neumann, proč za největší favority kvalifikačního turnaje na světový šampionát považuje Kazachstánce. Nebo možná lépe řečeno tým reprezentující Kazachstán.

“Nejlepší brankář světa Higuita, který je vynikající nejen v bráně, ale i v poli. To určitě diváci uvidí. Pak je tam Douglas, kterému kvůli zranění uteklo angažmá do Barcelony. Jinak hrál také v Chrudimi,” vyjmenovává opory Kazachstánu Neumann.

“Pak jsou to dva hráči Sportingu Lisabon: Leo a Taynan. To jsou opravdu světoví hráči,” pokračuje.

Kvarteto rodáků z Brazílie nominoval na brněnský turnaj i trenér rumunské reprezentace. Podle kapitána českého národního týmu Michala Seidlera se mezinárodní futsal sice vyrovnává, největší jihoamerická země má ale před ostatními stále velký náskok.

“Brazílie je nejlepší futsalová země. Je tam tolik kvalitních hráčů, že se všichni do reprezentačního áčka nedostanou. Jak hrají po Evropě, tak si je jednotlivé státy naturalizují. U nás by musel hrát pět let v české lize, aby mohl požádat o český pas, ale někde to je takové, že je futsalista v zemi hodinu a už je naturalizovaný,” říká Seidler.

Český reprezentant je přesto rád, že v českém týmu pro kvalifikační turnaj žádného naturalizovaného Brazilce nenajdete: “Jsem za to, aby v českém týmu byli Češi. Ale musíme se s tím poprat, nic jiného nám nezbude.”

Recept, jak na to, nabízí další z českých futsalistů Radim Záruba. Když se nepůjde Brazilcům vyrovnat technikou a šikovností, musí domácí tým spoléhat na jiné zbraně.

„Budeme muset hrát chytře a znechutit jim hru, aby je futsal nebavil,“ přibližuje taktiku reprezentace Záruba.

V neděli vstoupí Češi do turnaje proti Slovinsku, v pondělí se pak utkají s Rumuny a ve středu nastoupí proti Kazachstánu. Všechny zápasy domácího týmu začnou v brněnské hale ve Vodově ulici v šest hodin večer. Přímo na letošní mistrovství světa, které přivítá Litva, postoupí vítěz skupiny. Druhý tým ještě dostane šanci v baráži.