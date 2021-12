Do Plzně přijel nejlepší futsalista světa Ferrao. ‚Neubránitelný hráč,‘ říká trenér českých mistrů

Plzeň hostí od čtvrtka do soboty jednu ze čtyř skupin elitní fáze futsalové Ligy mistrů. V západočeské metropoli se představí kromě domácího výběru mistři Belgie, Slovinska a španělská Barcelona. Největší favorit na postup do Final four má v sestavě také nejlepšího futsalistu světa Brazilce Ferraa. Plzeň 11:03 1. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barcelonský útočník Ferrão | Foto: Paco Largo | Zdroj: Reuters

„Gratuluji futsalistům Plzně k postupu do elitní skupiny Ligy mistrů. A kluci, jedna rada: kdyby náhodou tam byl někdo podobný jako Messi, tak dávejte bacha, jenom levá noha. Každopádně přejeme hodně štěstí a celá Viktorka drží palce,“ přeje plzeňským futsalistům štěstí na turnaji elitní fáze ligy mistrů současný asistent trenéra fotbalové Viktorie Pavel Horváth.

Sám si proti Messimu a Barceloně zahrál před deseti lety dvakrát. Španělský klub je pojmem také na futsalové mapě a na západ Čech přivezl nejlepšího hráče světa Ferraa.

„Je to aktuálně dvojnásobný nejlepší hráč světa. Pak je tam Sergio Lozano, vynikající španělský hráč a jejich kapitán. Já se těším určitě na Ferraa, protože jsem měl teď tu čest hrát proti němu na mistrovství světa v zápase s Brazílií a podařilo se mi ho ubránit. Branku nedal, tak bych si moc přál, aby se to podařilo zopakovat,“ těší se na konfrontaci s brazilským míčovým kouzelníkem ve službách Barcelony obránce Michal Holý.

Ten na světovém šampionátu Ferraa uhlídal, nejlepší hráč světa ale přes jeho spoluhráče dvakrát přešel a dvěma góly pomohl k vítězství 4:0. Teď bude Holý radit plzeňskému týmu, jak hvězdu Barcelony pokrýt. „Být stoprocentně koncentrovaný a mít pořádnou dávku štěstí,“ zní recept Holého.

Hru Ferraa pozorně sleduje ve Španělsku také trenér Interobalu Marek Kopecký a dobře ví, že jednatřicetiletý Brazilec je jen těžko ubránitelný po celý zápas.

„Vidím ho každý týden, protože sleduji španělskou ligu. On se dá bránit chvíli, ale po celý zápas je to skoro nemožné. Ve Španělsku ho brání nejlepší hráči ligy a stejně ho neubrání. Momentálně má ohromnou fazónu,“ konstatuje trenér českých mistrů Marek Kopecký.

Jeho svěřenci ale potřebují nejprve uhrát body s belgickým celkem Halla Gooik nebo slovinským Dobovcem, aby proti Barceloně mohli hrát o postup do final four.

„Bylo by fantastické, kdybychom před zápasem s Barcelonou měli pořád šanci na postup, to znamená vyhrát jeden z prvních dvou zápasů. Bude to ale strašně těžké,“ myslí si Michal Holý.

Jeho tým vstoupí do domácího turnaje elitiní fáze Ligy mistrů ve středu ve 20:30 večer proti belgickému Halle Gooik. Přímý přenos utkání nabídne stanice Radiožurnál Sport.