Nejvyšší futsalová liga pozná po dlouhých třinácti letech nového vítěze. Suverénní lídr soutěže z posledních let Chrudim skončil letos už v semifinále. Tam ji zastavila pražská Sparta, která vyhrála poslední zápas 5:3 a celou sérii ovládla v poměru 3:1. Teď ji čeká finále, naopak chrudimské hráče brzký odpočinek, na který Východočeši nejsou zvyklí. Praha 16:57 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Futsalisté Sparty. | Foto: AC Sparta Praha futsal | Zdroj: Facebook

„Rozhodovaly maličkosti a v těch byla dnes i v celé sérii Sparta lepší,“ ve středu večer sportovně uznal porážku v posledním zápasu i v celé sérii chrudimský futsalista Tomáš Koudelka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Konec jedné éry. Ve finále futsalové ligy bude po 13 letech chybět Chrudim

Chrudim a první místo, to bylo spojení, které bylo roky neochvějné. Letos se to ale změnilo. Východočeši po základní části skončili třetí a v semifinále jim vystavila stopku pražská Sparta. Hodně zklamaný z toho byl chrudimský hráč Roman Mareš, který nechyběl u titulů z minulých let.

„Na to tu není zvyklý asi nikdo. Zklamání je velké, protože si myslím, že to byli dva minimálně vyrovnaní soupeři. Akorát první zápas jsme myslím prohráli zaslouženě, jinak si myslím, že mohly skončit jakkoliv. Doplatili jsme na špatnou obranu, jinak byly ty zápasy tak nějak vyrovnané,“ stěžoval si pro Radiožurnál Sport Mareš.

A příčiny neúspěchu v semifinále se Spartou viděl Mareš především v chybách jednotlivců „Už jsme to vyhráli třináctkrát a prostě nás už trochu opustilo i to štěstíčko. Dělali jsme neuvěřitelné individuální chyby, neřekl bych ani kolektivní. Nemyslím, že měli nějakého speciálního hráče, akorát jsme neuhlídali Wildeho, který si s každou šancí poradil,“ řekl Mareš.

Chrudimský futsal byl v uplynulých letech fenomén a tým prakticky nebyl k poražení. To se ale letos změnilo a co bude třeba v příští sezoně, nechce Roman Mareš zatím odhadovat.

„V tuhle chvíli nikdo neví, co bude. Jakým směrem to půjde, jaké budou peníze, jací tu budou hráči. Myslím, že motivace není malá. Mladí kluci jsou výborní, hlavně na bratrech Drozdových jsem viděl obrovské zlepšení, ale někteří hráči mě zklamali,“ řekl Mareš.

Před lety ho vyhodili z fotbalové Plzně, přišel o Ligu mistrů. Dnes je Tomáš Vnuk úspěšný futsalista Číst článek

Zatímco na straně Chrudimi zavládl smutek, v pražské kabině se slavilo. Byl u toho i Michal Seidler, který ale dodal, že i přes vítězství v sérii a postup do bojů o titul byla celá série hodně vyrovnaná a těsná.

„Tuhle sérii mohl vyhrát kdokoliv, nebudeme si lhát. V každém zápase to bylo vyrovnané. Jsme rádi, že jsme to zvládli, protože 13 let nikdo Chrudim nevyřadil. Je to pro nás obrovské vítězství,“ říkal spokojený Seidler.

Sparta se z postupu přes Chrudim po právu raduje, ale cesta vyřazovacími boji pro ni ještě nekončí. Teď na ni čeká ten nejtěžší úkol - pokud možno vystřídat dlouholetého vládce na trůnu.

„Musíme spadnout z hrušky, když to tak řeknu. Sice jsme vyřadili Chrudim, ale furt to bylo jen semifinále. Jsme strašně rádi, že jsme je vyřadili, ale finále bude důležitější,“ burcuje po postupu do finále letošní futsalové ligy Michal Seidler.