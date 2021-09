‚Je to záhul, ale mám takové zápasy rád.‘ Gerčák držel Brazilce na uzdě, favorita spasil až hvězdný Ferrao

„Mně takové zápasy vyhovují, když je gólman v činnosti. Je to záhul, ale nevadí mi to, mám to rád. Měl jsem i štěstí, že spoustu střel bylo chytatelných a že jsem na ně většinou dosáhl rukou nebo nohou,“ popisoval po utkání Libor Gerčák.

Čeští futsalisté podlehli Brazílii 0:4, gólman Gerčák přesto předvedl skvělý výkon.

Právě on byl strůjcem bezbrankové poločasové remízy, během prvního dějství si totiž připsal hned 11 úspěšných zákroků. Brazilci po většinu zápasu drželi míč a vyvíjeli neustálý tlak na českou defenzivu.

Ta nakonec poprvé kapitulovala ve 23. minutě, když po hezké individuální akci prostřelil Gerčáka aktuálně nejlepší futsalista světa Ferrao, který vzápětí přidal další zásah.

Brazilský pivot byl i u třetího gólu svého týmu, když si na zádech podržel obránce Koudelku a předložil míč nehlídanému Rodrygovi, jenž propálil vše, co mu stálo v cestě. Tříbrankový náskok jako by Brazilce trochu uspokojil a do šancí se začali dostávat také čeští reprezentanti.

„Škoda některých gólů, mohlo to skončit aspoň třeba 0:2. Ale i my měli šance. Posledně jsme je také dostali pod větší tlak, ale tentokrát dali na 3:0 a už to v klidu dohráli,“ zavzpomínal Gerčák na poslední vzájemný duel, který skončil 4:2 pro Brazílii.

I přes porážku se český tým se třemi body drží na druhém místě tabulky základní skupiny. Stejný počet bodů má ale také Vietnam, který si poradil 3:2 s Panamou. A právě s asijským soupeřem se Češi střetnou v posledním duelu v základní skupině.

Utkání o přímý postup do osmifinále mistrovství světa mezi Českem a Vietnamem začne v neděli v 15.00.