Čeští futsalisté na mistrovství světa končí, favorizovaní Španělé je v osmifinále porazili 5:2

Čeští futsaloví reprezentanti v osmifinále mistrovství světa v Litvě podlehli 2:5 favorizovanému Španělsku a na turnaji končí. Dvojnásobní světoví šampioni ve Vilniusu vstřelili čtyři góly už v úvodním poločase, české branky zařídili po změně stran kapitán Lukáš Rešetár a Michal Holý.

Španělům vyšel začátek a ve čtvrté a páté minutě skórovali Campos s Gómezem. Češi pak měli povedenou pasáž a Rešetár trefil tyčku. Tým z Pyrenejského poloostrova však ve druhé části první půle znovu převzal iniciativu. Ve 13. minutě přidal třetí gól Raya a za dvě minuty ho napodobil Adolfo.

Čeští hráči vstoupili do druhého poločasu mnohem lépe. Brankář Herrero předvedl několik výborných zákroků, ale ve 23. minutě už inkasoval poté, co Rešetár tečoval Seidlerův pokus. Na druhé straně Melladova střela zamířila od jedné tyče do druhé a ven. Český tým při power play díky Holého ráně snížil na 2:4 a začal dominovat.

Při další hře bez gólmana Vnuk zamířil do tyče a favorité odolávali s vypětím sil. Až v 39. minutě definitivně rozhodl kapitán Ortiz střelou do prázdné branky po Slováčkově zaváhání. Reprezentanti tak podlehli Španělům i ve třináctém vzájemném zápase.

Sestřih utkání Španělsko - Česká republika

Češi zakončili turnaj s bilancí jedné výhry, jedné remízy a dvou porážek. Neumannovi svěřenci se na MS představili počtvrté, nejlepším výsledkem zůstává osmé místo z roku 2004, kdy se ale šampionátu na Tchaj-wanu zúčastnilo jen 16 celků oproti současným 24.