Čeští futsalisté postoupili do osmifinále mistrovství světa, trenér je ale po remíze s Vietnamem kritizoval

Čeští futsalisté remizovali ve svém posledním utkání základní skupiny mistrovství světa s Vietnamem 1:1 a do osmifinále turnaje postoupili z druhého místa. Na úvodní branku Phat Chaua z 35. minuty odpovědět po dašlí minutě hry Lukáš Rešetár. Přesto nebyl trenér Tomáš Neumann po zápase spokojený a ohledně předvedené hry nešetřil kritikou. Kaunas (Litva) 21:34 19. září 2021

„Především jsem zklamaný z našeho výkonu, takhle špatně jsme dlouho nehráli. Zakončení bylo z naší strany tragické, šancí jsme měli na deset gólů. Ale jak to řešíme, to je hrůzostrašné,“ řekl bezprostředně po konci zápasu kouč národního týmu a přidal i konkrétní nedostatky ve hře českého týmu.

„Bylo to obrovsky laxní, nebylo to jen zakončením. Chyběl pohyb i prudká přihrávka, stáli jsme na míči a neběhali jsme. Nejsem vůbec s ničím spokojený,“ prohlásil Neumann



Hráči Vietnamu začali postupem času hrozit z nebezpečných brejků. Po jednom z nich Phat Chau propálil brankáře Vahalu mezi nohy a český tým prohrával 5 minut před koncem druhého poločasu 0:1. Národní tým naštěstí rychle odpověděl, Lukáš Rešetár vystihl přihrávku soupeře a přesnou ranou vyrovnal na 1:1.

„Přečetl jsem rozehrávku Vietnamu, byl jsem v docela dobré pozici. Chtěl jsem to řešit spíš silou, protože už jsem byl dost blízko a nechtěl jsem vymýšlet zakončení placírkou. Trefil jsem to dobře,“ popisuje důležitou vyrovnávací branku její autor Lukáš Rešetár.

V posledních devadesáti sekundách šel trenér Neumann do rizika a zvolil hru bez brankáře. Další gól už ale nepadl.

Sestřih utkání Česká republika - Vietnam





„Máme to docela dobře vyzkoušené a samozřejmě jsme chtěli vyhrát, protože tři body do koeficientu by nám hodně pomohly. Tudíž s jedním bodem moc spokojený nejsem,“ dodává k remíze kouč Tomáš Neumann.

Osmifinálovým soupeřem českého týmu bude s největší pravděpodobností silná reprezentace Španělska, která patří mezi pravidelné medailisty světových šampionátů.