Futsalisty Plzně dotáhl za premiérovým titulem kanonýr Vnuk. ‚Před sezonou by se nám vysmáli‘

Futsalisté Plzně získali svůj první mistrovský titul. Svěřenci trenéra Marka Kopeckého ve třetím finálovém utkání doma porazili historicky nejúspěšnější český tým Chrudim 4:1, díky tomu vyhráli finálovou sérii jasně 3:0. Trenér Kopecký byl po utkání na podceňovaný tým hrdý. Hrdinou play-off byl reprezentant Tomáš Vnuk, nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů. Plzeň 12:09 28. května 2021

„Jako hráč jsem tuto trofej několikrát držel, ale jako trenér je to úplně něco jiného. Nesmírně si toho vážím. Musím smeknout před celým týmem, jak jsme dokázali vyhrát v play-off 9 zápasů a pak porazili Chrudim 3:0 ve finále. Nikdo nám před play-off nevěřil, prý že nemáme rozdílové hráče, ale my jsme ukázali, že se všichni mýlili.“ řekl Radiožurnálu trenér Marek Kopecký. Plzeň díky výhře 4:1 získala první ligový titul ve své historii.

„Já si myslím, že lepší dárek jsme nám, prezidentovi klubu, vedení či fanouškům nemohli dát. V play-off 9:0, kdyby to někdo řekl před sezonou, všichni by se vysmáli. Kurz by na to byl milion, ale my to dokázali,“ smál se univerzál Tomáš Vnuk.

Právě Vnuk byl jedním z hráčů, který se v rozhodujícím zápase proti Chrudimi prosadili. Interobal vedl od 10. minuty po trefě Ricka, ale za Chrudim vyrovnal Drozd. V druhé půli se prosadil hlavou Seidler a na 3:1 zvyšoval Tomáš Vnuk. Ten si následně zranil koleno a zdálo se, že do zápasu již nezasáhne. Klíčový hráč Západočechů ale bolest překonal a na hřiště se ještě vrátil.

„Já když jsem viděl, jak nás Chrudim tlačila, tak jsem řekl trenérovi, že tam půjdu, i kdybych to měl odehrál na jedné noze. Nechtěl jsem, abychom dostali kontaktní gól. Původně jsem řekl, že tam půjdu za stavu 3:2, ale oni nás tlačili víc a víc. Rozhodl jsem se, že tam půjdu, i kdybych měl jen podržet na minutu balon a zase jít. Pak už jsem to vlastně celé dohrál.“

Plzeň chrudimský tlak přečkala a v závěru zvýšil na konečných 4:1 Kozár. Bývalý hráč Sparty Vnuk tak získal další titul, svůj přestup do Interobalu si pochvaloval.

„Ve Spartě bylo dvanáct top hráčů, já byl až nějaký osmý, tady jsem Plzeň táhl, dostal jsem čtyři ocenění. Jsem moc rád, že jsem takhle velkou měrou pomohl týmu k úspěchu. Já to beru tak, že jsem vyhrál dva tituly za sebou, protože loni titul nebyl, byl to jen vítěz nedohrané části ligy. Teď jsme Spartu sesadili.“

Reprezentační univerzál měl letos skvělou formu. V základní části nastřílel 30 gólů a rozdal 34 asistencí, s 10 góly a 5 asistencemi se následně stal nejproduktivnějším hráčem play-off.

„Poslouchá se to dobře, ale kdybyste se zeptali trenéra, tak nevím, jestli by mě jenom chválil. Před finále jsme měli desetiminutový rozbor videa a šest minut z toho mi nadával. Takže doufám, že jsem mu ukázal, že jsem si to vzal k srdci, srovnal jsem si tu hlavu a ukázal, že ten tým táhnu,“ sdělil sedmadvacetiletý hráč.

Interobal se po historickém triumfu může těšit na to, že své síly poměří s těmi nejlepšími v Evropě. „Na Ligu Mistrů se těším hrozně moc. Nevím, jestli chci hrát tady před fanoušky nebo vyrazit někam do světa. Doufám, že se to dozvíme co nejdříve,“ uzavřel Vnuk.