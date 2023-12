Ještě duel proti Slovinsku a konec. Trenér Neumann se po 18 letech rozloučí s futsalovou reprezentací

Trenér Tomáš Neumann se po 18 letech rozhodl skončit u české futsalové reprezentace. Poslední zápas odkoučuje ve středu v Plzni proti Slovinsku na závěr nepovedené kvalifikace o postup na mistrovství světa. Informoval o tom web futsal.cz. Praha 9:26 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Tomáš Neumann po 18 letech končí v reprezentaci | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Češi nezvládli elitní fázi kvalifikace o šampionát v příštím roce a v konkurenci Španělska, Itálie a Slovinska obsadí poslední místo. V dosavadních pěti utkáních získali pouze jeden bod. Naposledy v pátek utrpěli debakl 1:7 ve Španělsku.

„Kvalifikací, kdy bychom nepostoupili a takzvaně se pod vámi houpe židle, bylo několik. Hráli jsme několikrát poslední zápasy. Věděli jsme, že když to nedopadne, tak to skončí. Ale tahle kvalifikace na to neměla vliv. Myslím, že nastal čas, abych své zkušenosti předával jinde,“ řekl Neumann v nahrávce pro média.

Během vydařeného angažmá dovedl reprezentaci třikrát na mistrovství světa a pětkrát na evropský šampionát. V roce 2010 na mistrovství Evropy v Maďarsku získal s týmem bronzové medaile. Přestože konkrétní plány po konci u českého mužstva neprozradil, naznačil, že zůstane u futsalu.

„Já vůbec netuším, teď si chci hlavně odpočinout. Pak uvidíme, co se bude dít. Asi by byla škoda, abych nepředal dvacetileté zkušenosti, které jsem nasbíral u nás, ale i po celém světě. Bylo by hezké, kdybychom se dál zúčastňovali velkých turnajů a hráli o medaile,“ uvedl třiapadesátiletý kouč.

Rozlučka proti Slovinsku

Nahradit by ho mohl plzeňský trenér Marek Kopecký. „Má zkušenosti nejen z profesionálního týmu, ale i mezinárodní zkušenosti. Myslím si, že to bude můj vhodný nástupce a přeju mu samozřejmě hodně štěstí,“ podotkl Neumann.

Duel se Slovinskem bude jeho 247. na lavičce reprezentačního A-týmu. „Slovinci porazili Itálii a hrajou o postup. Bude to velice těžké utkání. Chci dát už šanci mladým, nastupující generaci. Samozřejmě se připravíme tak, abychom zápas zvládli a vyhráli. Loučit prohrou se nechci,“ prohlásil Neumann.

Neumann na sebe nedávno upozornil i mimo futsal. Člen výkonného výboru Fotbalové asociace ČR byl před listopadovým závěrečným zápasem kvalifikace o Euro 2024 po boku trojice reprezentantů v olomouckém nočním klubu. Hráči Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta museli kvůli návštěvě diskotéky před duelem s Moldavskem opustit mužstvo.

Neumann se v prohlášení pro média tehdy obhajoval tím, že byl v podniku s dcerou a reprezentanty sám nabádal k odchodu na hotel. Odmítl, že by hráče doprovázel. Výkonný výbor následně vyzval futsalového trenéra, aby zvážil důsledky své přítomnosti v klubu. Neumann ale na prosincovém jednání uvedl, že nevidí důvod ke své rezignaci. Podle stanov ho může odvolat jedině valná hromada.