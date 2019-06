Vyhráli jsme nejkvalitnější ročník. O stupeň níž už se vrátit nechceme, říká trenér futsalistů Sparty

Futsalistům pražské Sparty se povedlo to, co se fotbalistům tohoto klubu nepodařilo už pět let. Tedy vyhrát českou nejvyšší soutěž. Sparta získala vůbec premiérový titul v historii poté, co ve finále porazila Teplice 3:0 na zápasy. Praha 10:30 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Futsalisté Sparty jsou po deseti kolech ligy druzí, prohráli jen s Chrudimí | Foto: AC Sparta Praha futsal | Zdroj: Facebook

Futsalisté Sparty v posledním utkání jednoznačně vyhráli 6:0. Jejich klub vznikl teprve před šesti lety, na zlato tedy dlouho nečekal.

„Myslím si, že je to obrovský úspěch, protože jsme vyhráli v ročníku, který byl úplně nejkvalitnější. Hrálo ho šest supertýmů a vyhrát v takovém ročníku? O to je to cennější,“ řekl Radiožurnálu trenér Beni Simitči.

Ten věří, že výsledek jeho týmu vyburcuje také fotbalovou Spartu, která na pohár pro ligové šampiony čeká už pět roků. „Celou Spartu by mělo těšit, že jsme vyhráli. Možná jsme je nastartovali k lepším výkonům v nové sezóně. Ta motivace tam musí být, i ženy vyhrály. Už to bude lepší i ve fotbale,“ dodal trenér čerstvých futsalových mistrů.

Fotbalová Sparta v posledních letech draze nakupuje zahraniční hráče, ale ti ji na mistrovský trůn nevrátili. Futsalové Spartě se naopak cizinci vyplatili. „Měl jsem tu výhodu, že jsem já sám cizinec, ta jsem věděl, jak na ně. Musím s nimi fungovat 24 hodin s nimi – večer, ráno, kdykoliv. Proto si myslím, že jsme měli úspěch s cizinci. Je to všechno o tom, se s nimi pobavit a tak dále. Není to jenom o tréninku nebo zápase,“ tvrdí Simitči.

Sparta ukončila dvanáctiletou nadvládu Chrudimi a nechce, aby šlo jen o jednorázový úspěch. „Určitě už nepůjdeme o stupeň níž. Budeme chtít to pořád udržet a vylepšit. Máme před sebou Ligu mistrů, takže si myslím, že kvalita kádru se zlepší oproti tomu, co je,“ plánuje kouč sparťanských futsalistů Beni Simitči.