Fyzioterapie i vstup mezi funkcionáře. Kubová vyhlíží po konci plavecké kariéry nové pracovní výzvy

Simona Kubová dala sbohem profesionálnímu plavání. Bývalá mistryně Evropy v krátkém bazénu a bronzová z mistrovství světa ukončila kariéru. Pro sportovce v odvětví, ve kterých si nevydělají na celý život, to je velký zlom. Musí se sžít se situací, že bude chodit pravidelně do zaměstnání. Bývalá česká reprezentační plavkyně má tuhle etapu vyřešenou. Praha 20:12 26. února 2024

První krok je většinou stejný. Když nějaký sport dělala, může ho teď učit ostatní. „Začala jsem trénovat už od září děti v Kadani, takže moje energie směřuje tam. Baví mě i soukromé lekce plavání. Nyní budu částečně pracovat jako fyzioterapeut se sportovci. Pak doufám, že se mi podaří prosadit jako účetní,“ říká Simona Kubová, co ji bude živit.

Fyzioterapii vystudovala, má doktorský titul a už několik let pomáhá klientům. Teď se spojí se Sportovním centrem Victoria, které se o ni jako o plavkyni v posledních letech staralo. „Spíš jsem jako pomocná síla, než regulérní fyzioterapeut. Zatím jsme si telefonicky řekli, jak by to mohlo vypadat. Velké potvrzení, co přesně budu dělat, jsme ještě neměli,“ říká česká plavkyně.

Daně i politika

„Z účetnictví mám za sebou mzdové účetnictví a daňovou evidenci a ještě mě čekají velké daně,“ popisuje Kubová další potenciální pracovní náplň.

Pro Simonu Kubovou to ale možná nebude jediná náplň času. Během letních olympijských her v Paříži se budou volit čtyři členové Komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru.

A bývalá plavkyně by chtěla i mezi funkcionáře. „Nejsem úplně politicky založený člověk. Komunikace s lidmi na politické úrovni je pro mě zatím něco nového a obohatí mě to tím, že nejsem jen zavřená v bazénu. Potkám vlivné lidi a naučím se s nimi komunikovat,“ dodává Kubová.

Právě kvůli této kandidatuře se Simona podívá i na své čtvrté olympijské hry, ale už ne jako aktivní sportovec.