První Češka na Dakaru: Když má člověk pocit, že to má v paži, je jen krůček k tomu, aby to přepálil

Gabriela Novotná se živí jako tlumočnice a lektorka francouzštiny a angličtiny, známá je ale spíš jako motorkářka a závodnice. Poprvé byla na mezinárodní soutěži v Řecku na Serres Rally v roce 2016. Letos se vrátila ze Silk Way Rally se zlomenou pánví a nohou. Novotná byla v neděli Hostem Radiožurnálu. Praha 14:13 18. srpna 2019

Řidičák na motorku si udělala teprve před deseti lety. Tehdy ji ani nenapadlo, že by mohla závodit. Zlom přišel v roce 2012, kdy poprvé jela v terénu a od té doby se už na silnici nevrátila.

Za pár let si na internetu našla trenéra. „Napsala jsem mu e-mail, že nemám žádné zkušenosti, ale že bych chtěla začít jezdit větší mezinárodní závody a jednou Dakar. K mému překvapení mi přišla odpověď, že tohle ještě neslyšel a že se chce potkat,“ směje se Novotná.

V tu chvíli na to neměla ani správnou motorku a trénovat musela společně s dětmi. „Ale člověk vůlí dokáže strašně moc, když chce.“

Motorkářka podotýká, že věci prostě neumí vzdávat. Od rozhodnutí zúčastnit se Dakaru až po skutečnou přihlášku uplynuly pouhé tři roky. Na svůj sen si musela vzít hypotéku a tvrdě trénovat. O rok později Rally Dakar 2018 dojela i se zlomenou klíční kostí.

Závod nedojede ani půlka účastníků

Průměrně dokončí Dakar asi 49 procent motocyklistů. A i když vše vypadá dobře, může vás ještě zradit vlastní psychika.

„Můj trenér mi vždy tloukal do hlavy: ‚Když se ti jede dobře, tak zpomal.‘ A ono to tak je, protože když má člověk pocit, že to má v paži, tak je to jen krůček k tomu to přepálit a namlít si čumák. Jenže některé zkušenosti jsou nepřenositelné…“ vysvětluje Gabriela.

Závodníci si sice uvědomují, že dělají rizikový sport, ale toto riziko si nepřipouští. „Ale teď mě poprvé na závodě doprovázel partner a v podstatě jeho strachem a očima si pak člověk uvědomí, co to znamená, že nedojede ani půlka závodníků,“ přiznává Novotná.

Na letošní Silk Way Rally si zlomila pánev a nohu. Přesto jsou pro ní další závody velmi lákavé. Věří, že rychle uzdraví, otazníky jsou spíš po finanční stránce. „Stojí hodně úsilí sehnat peníze,“ vysvětluje. „Vystavujete se riziku a ještě si sebou nesete obrovskou zátěž i kvůli financím.“

Gabriela na Silk Way Rally pomáhala své rivalce. Co přesně se na cestě přihodilo? A co ji na závodech baví nejvíc? Poslechněte si celý rozhovor!